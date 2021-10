Angleterre : la Premier League approuve le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien

La Premier League a approuvé, jeudi 7 octobre, le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien. "Le club est vendu au consortium avec effet immédiat", précise un communiqué, soulignant que la Premier League a "reçu des garanties légalement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le club de Newcastle United".

Le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) devient l'actionnaire majoritaire de Newcastle United au sein d'un consortium également composé de PCP Capital Partners et de RB Sports & Media. Le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, sera le président non-exécutif du club.

"Notre ambition est la même que celle des fans, de créer une équipe compétitive qui luttera régulièrement pour des trophées majeurs et générera de la fierté dans le monde entier", a assuré Amanda Staveley, PDG de PCP Capital Partners, qui siégera au conseil exécutif du club.

An investment group led by #PIF has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Football Club @NUFC. pic.twitter.com/EheSktF7fG