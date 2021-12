Premier League : Manchester City s’échappe en tête, Chelsea frustré in extremis par Brighton

Le champion en titre s’est imposé sur la pelouse de Brentford mercredi soir (1-0) et prend de l'avance sur Chelsea et Liverpool, qui marquent le pas.

Loin des contre-performances de ses concurrents, Manchester City continue de tracer sa route. Les Skyblues sont allés chercher une courte victoire mercredi 29 décembre sur la pelouse de Brentford (1-0), pour conforter leur place en tête de la Premier League.

Des Cityzens solides leaders

Phil Foden a inscrit l’unique but de la rencontre, sur une déviation du pied gauche face au but à la 15e minute. Ensuite, les Cityzens ont géré (80% de possession), cru faire le break grâce à Aymeric Laporte, avant que son but ne soit annulé par la Var (87e), et contenu les attaques d’un Brentford volontaire, mais trop brouillon.

Car les hommes de Thomas Frank ont bien failli réaliser le coup de maître face à l'équipe en forme du moment. Quelques secondes avant le but de Foden, ils avaient eu une occasion en or de prendre les devants et de pouvoir imprimer leur rythme sur la partie. Mais Yoane Wissa puis Ivan Toney ont manqué le cadre, et les Bees ont été punis sur l’action suivante. Ils n’ont plus jamais vraiment été en mesure d’inquiéter Ederson et la défense adverse par la suite.

Avec ce succès précieux, Manchester City s’envole en tête du championnat. Les hommes de Pep Guardiola comptent désormais respectivement huit et neuf points d’avance sur Chelsea et Liverpool .

Chelsea cale

Un peu plus tôt dans la soirée, Chelsea a été accroché par Brighton (1-1) à Stamford Bridge. Solides, les Blues avaient maitrisé toute la première période, et avaient été mis sur orbite par Romelua Lukaku, d’une tête puissante sur corner, à la demi-heure de jeu. Mais ils ont plus subi lors du deuxième acte, et ont fini par être repris dans le temps additionnel, sur une magnifique tête croisée du revenant Danny Welbeck. Ils laissent échapper deux points, et beaucoup de regrets.

Romelu Lukaku avait ouvert le score pour Chelsea, contre Brighton, à Stamford Bridge, le 29 décembre 2021. (GLYN KIRK / AFP)

Les hommes de Thomas Tuchel, qui accusent encore plusieurs absences (Ben Chilwell et Thiago Silva, blessés, Timo Werner et Ruben Loftus-Cheek, positifs au Covid-19, Kai Havertz de retour de protocole sanitaire, auxquels s’ajoutent Reece James et Andreas Christensen, touchés ce soir), manquent l’occasion de capitaliser sur leur bonne victoire plus tôt dans la semaine contre Aston Villa, et continuent de marquer le pas en Premier League. Le résultat leur permet néanmoins de prendre la deuxième place du championnat à Liverpool, défait mardi par Leicester, mais avec un match de plus que les Reds.