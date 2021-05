Premier League : Liverpool évite le piège de Crystal et se qualifie pour la Ligue des champions, Chelsea passe in extremis

Les Reds ont battu Crystal Palace dimanche et sauvé les meubles d'une saison décevante en se qualifiant directement pour la C1.

Liverpool a assuré sa place en Ligue des champions en battant, dimanche 23 mai, Crystal Palace (2-0) lors de la 38e et dernière journée de Premier League. Chelsea, en dépit de sa défaite, a profité du revers de Leicester contre Tottenham (2-4), pour rejoindre les Reds.

La saveur ne sera évidemment pas la même que l'an passé où Liverpool avait décroché son premier titre de champion d'Angleterre depuis 1991. Mais, à défaut d'euphorie, les fans des Reds se contenteront d'un soulagement libérateur. En cette saison de totale décompression après les agapes du sacre, les hommes de Jürgen Klopp peuvent finalement s'estimer heureux d'accrocher l'une des quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

Privé de Virgil Van Dijk, blessé toute la saison, abandonné par ses latéraux prodiges (Robertson, Alexander Arnold), plombé par le manque de réalisme de son trio d'attaque, Liverpool a surtout payé une déconcentration fatale. Il a fallu toutes les facultés psychologiques de Klopp pour remobiliser ses joueurs afin de boucler l'exercice en force (huit victoires sur les dix derniers matchs).

Dans le Mané time

En position favorable face à Crystal Palace, 13e et qui n'avait plus rien à jouer dans ce championnat, les Liverpuldiens ont assuré l'essentiel. Sans en rajouter. Deux buts de Sadio Mané ont suffi à figer cette troisième place tant convoitée. Leur réalisation, un tacle après un mauvais contrôle de Fabinho (36e), et un tir dévié par un défenseur (74e), ne laisseront pas impérissable, à l'image de cette saison finalement, mais ils ont eu le mérite de laisser Liverpool dans la cour des grands.

Derrière les Reds et les deux Manchester, c'est Chelsea qui passe par un trou de souris. Malgré leur défaite à Aston Villa (1-2), les Blues n'auront pas à gagner la finale de la Ligue des champions face à City pour disputer la prochaine édition. Le grand perdant s'appelle Leicester qui, pour la deuxième année de suite, voit la qualification pour la C1 lui échapper lors de la dernière journée après une défaite cruelle contre Tottenham (2-4).