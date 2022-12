Reportage Mort de Pelé : à Santos, le roi du football a laissé un "vrai héritage"

Pelé a passé 18 ans sous les couleurs du Santos FC. C'est là qu'il est devenu, pour beaucoup, le plus grand joueur du monde et tous, à Santos, lui rendent hommage.

La légende brésilienne du football, Pelé, est morte jeudi 29 décembre dans un hôpital de São Paulo. Mais c'est à une petite centaine de kilomètres de là, dans la ville portuaire de Santos, que Pelé a joué presque toute sa vie.

Il suffit de prononcer son nom pour tirer de ses rêveries Luis Carlos, attablé en terrasse sur la grande avenue Ana Costa de Santos. "Je ne pouvais pas croire que ça allait arriver à notre roi du football."

Pelé est ici dans toutes les têtes, mais aussi sur les maillots de nombreux passants. Et il y en a, des maillots : ceux des équipes du monde entier au sein desquelles jouent des Brésiliens. Le plus visible d'entre eux reste celui, blanc et noir, du Santos football club, l'écurie rendue célèbre par Pelé, de 1956 à 1974. Un maillot que Daniel porte en hommage : "Pelé représente un grand joueur du football mondial. C'est une inspiration pour moi parce que je joue au foot. Mais aussi pour tout Santos. Il a laissé un vrai héritage."

Son père arbore lui aussi le maillot du Santos FC, qu'il vient de s'acheter. "Aujourd'hui, le maillot le plus vendu au magasin de Santos, c'est le maillot de Pelé, explique-t-il. Le basique, l'original."

Un lieu de pèlerinage

Natale, elle, n'a pas de maillot : elle suit le foot plutôt de loin. Mais depuis la mort du roi, elle comprend l'ampleur de l'aura du triple champion du monde : "Partout où Pelé est passé à Santos, les gens en parlent. Quand tu les croises, ils te disent : 'Tu te rends compte, Pelé est mort'."

"Il a marqué tout le monde ici." Natale, habitante de Santos à franceinfo

Rosie, elle considère Pelé comme "une idole du Brésil", qui a représenté les Brésiliens à l'étranger. Avec sa famille, elle assistera aux hommages rendus au footballeur lundi et mardi à Vila Belmiro, le stade du SFC. Il sera ensuite enterré à un kilomètre de là : Santos sera alors définitivement le lieu de pèlerinage des amoureux du roi du football.