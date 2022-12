Reportage "Le football avant Pelé, c'était juste un sport" : les Brésiliens en deuil après la mort d'un pilier de leur histoire

Malgré l'âge et les problèmes de santé du Roi, beaucoup de Brésiliens espéraient un miracle et vivent la mort de Pelé comme une tragédie.

"Je ne préfère même pas en parler, c'est trop triste." Horacio vient d'apprendre la nouvelle. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, légende du football, est mort jeudi 29 décembre à 82 ans. À Rio de Janeiro, partout dans les rues, le sentiment de tristesse se répand comme une traînée de poudre. Attablé à un bar, Magalhaes est scotché devant la télé où le sujet tourne en boucle. "C'est un jour très triste pour le Brésil. Il va laisser un vide immense, estime ce Brésilien. Parce que le football avant Pelé, c'était juste un sport. Je me souviens spécialement de la coupe de 1970, j'avais 13 ans, c'est pour moi la plus belle que le Brésil ait jamais gagnée."

Car au Brésil, Pelé est plus qu'une simple star, c'est l'incarnation du football, un sport devenu un élément de l'identité nationale. C'est donc un patrimoine qui se transmet de génération en génération. "Depuis que je suis né, mon père me parlait de lui, raconte Francisco, très ému de la nouvelle qui le fait penser à son père récemment décédé. Même si je ne l'ai jamais vu jouer, quand je regarde ses vidéos, ça me procure des émotions à chaque fois."

"Je montre ses vidéos à mon fils de quatre ans, qui adore ça et il me demande, c'est qui celui-là ? Je lui dis, c'est Pelé, notre meilleur joueur, c'est notre roi et ça le restera toujours." Francisco, Brésilien franceinfo

Pelé est le seul footballeur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde, avec le Brésil. En faisant vibrer ainsi son pays, il a fait plus que sa part, selon Bruno : "Son héritage, c'est d'avoir distribué de la joie, grâce à ses jambes."

"Il n'y en aura pas d'autres comme lui, Pelé est unique. Mais il était fragile, il peut enfin se reposer, son heure est arrivée. Il a tellement fait pour le peuple et le football brésilien." Bruno, Brésilien à franceinfo

La tristesse est évidemment de mise au Brésil. Mais Pelé, déjà une légende de son vivant, est désormais immortel aux yeux d'une grande partie des Brésiliens.