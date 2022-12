Les Brésiliens se préparent à dire adieu au roi Pelé, dont l'état de santé s'est beaucoup dégradé

Le Brésil se prépare à dire adieu à Pelé. Le joueur de football est hospitalisé à São Paulo depuis fin novembre, et son état de santé s'est dégradé ces derniers jours. Alors que son cancer progresse, il a besoin de soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque.

Les nouvelles concernant l'état de santé de Pelé ne sont pas bonnes. Le cancer du footballeur progresse et son état se dégrade, à cause d'une insuffisance rénale et cardiaque. Au Brésil, le climat est des plus moroses. Aucun bulletin de santé n'a été rendu public, alors que dans le même temps, toute sa famille a accouru à l'hôpital. Des images circulent en ligne, montrant l'édification de ce qui ressemble à une chapelle mortuaire dans le stade de Vila Belmiro, à Santos, club où il a brillé pendant 18 ans. Mais la direction du club reste silencieuse sur le sujet.

Tout cela nourrit l'inquiétude des Brésiliens et les rumeurs vont bon train, avec son torrent de spéculations. Certains vont même jusqu'à avancer que la légende du football est déjà décédée, mais que la famille ne souhaite rendre l'annonce publique qu'après les fêtes de Noël. L'hypothèse ne repose cependant sur aucun fait et il se peut que la structure dans le stade ne soit destinée qu'à accueillir une célébration classique.

Des messages beaucoup moins rassurants que d'habitude

Les regards sont surtout tournés vers sa fille Kely Cristina Nascimento : elle est en charge de la communication sur le sujet. Face aux rumeurs, elle a publié jeudi soir, une photo d'elle et de son père sur son lit d'hôpital avec la légende : "Encore une nuit ensemble". Samedi, c'est Edinho, son autre fils, qui a publié une photo main dans la main avec son père. Mais ces messages sont beaucoup moins rassurants que d'habitude.

Car chacun sent que l'annonce peut survenir à tout instant, et déjà le club de Santos a annoncé incorporer à son maillot de la saison 2023 la couronne du roi Pelé, qui va surplomber l'écusson de l'équipe. Ce vendredi, il a aussi reçu le titre de "meilleur joueur de l'histoire". Vu son état de santé, c'est Neymar, autre ancien de Santos, qui a récupéré le trophée et lui a rendu hommage. Quelles que soient les nouvelles à venir, le Brésil tient à honorer sa légende du ballon rond, celle qui a lui a permis, en grande partie, de rester encore et toujours le pays du football.