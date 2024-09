Séquestration de Paul Pogba : la justice ordonne un procès pour six proches dont son frère Mathias

Deux juges d'instruction ordonnent un procès pour six proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias, a appris mardi 10 septembre franceinfo de source proche du dossier, confirmée par le parquet de Paris. Ces six hommes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris après deux ans d'enquête sur la séquestration et l'extorsion du footballeur international français en 2022.

Cinq de ses personnes sont soupçonnées d'avoir "organisé" une réunion en banlieue parisienne le 19 mars 2022, durant laquelle le joueur avait été séquestré et braqué par deux hommes non identifiés qui lui réclamaient 13 millions d'euros. Mathias Pogba, le frère du joueur, est lui est soupçonné d'avoir fourni une "aide active" pour convaincre Paul Pogba de payer les braqueurs. Il n'a pas participé à la séquestration.

Dans leur ordonnance que franceinfo a pu consulter, un document long de 44 pages, les deux juges estiment qu'il "ne s'agissait pas, comme certains des mis en examen ont pu le soutenir, d'une simple réunion 'amicale' pour mettre les points sur les 'i' ou de 'mettre les choses à plat' mais bien de faits relevant de la loi pénale".

Jusqu'à la tenue du procès, les deux juges d'instruction ordonnent que l'homme placé en détention provisoire le reste et que les cinq autres, dont Mathias Pogba, restent placés sous contrôle judiciaire. Ces six hommes peuvent faire appel de cette décision des juges d'instruction. Le parquet de Paris précise que ces six personnes risquent entre cinq et dix ans de prison.