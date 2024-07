Ligue 1 : "Il y a un devoir d'exemplarité"... Le recrutement de Mason Greenwood à l'OM crispe à Marseille

"Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là." Malgré les critiques formulées par le maire de Marseille, Benoît Payan, avant même son officialisation le 9 juillet, le recrutement de Mason Greenwood à l'OM a été annoncé, jeudi 18 juillet, par le club.

Le nouveau n°10 olympien traîne toujours son passé. En janvier 2022, l'attaquant anglais de 22 ans a été accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne, Harriet Robson, photos et messages vocaux à l'appui. Son club de l'époque, Manchester United, avait alors décidé de le suspendre, tandis que Nike rompait son contrat avec lui. Si les poursuites ont été abandonnées en février 2023 à la suite du "retrait de témoins clé", les Mancuniens avaient décidé de définitivement écarter le joueur.

Si ce transfert à Marseille vient compenser numériquement le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, il crispe sur la Canebière. En dépit de la présence de quelque 200 supporters mercredi soir à l'aéroport de Marignane pour souhaiter la bienvenue à celui qui s'est relancé en Espagne du côté de Getafe la saison dernière, lors d'un prêt, son arrivée a logiquement fait réagir. Une partie des fans phocéens ont repris le #GreenwoodNotWelcome sur les réseaux sociaux depuis une semaine.

"Inacceptable"

Trois associations marseillaises de lutte contre les violences conjugales et sexuelles ont renouvelé jeudi un communiqué commun, après un premier daté du 10 juillet, pour s’opposer fermement à la venue du joueur. "Bien qu'il n'ait pas été condamné par la justice, le transfert de Mason Greenwood est inacceptable. Nous nous opposons à ce qu'il devienne une figure publique et acclamée dans notre ville. Il y a un devoir d'exemplarité", ont clamé le Planning Familial 13, Solidarité Femmes 13 et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles local dans un post Instagram.

"S'opposer à l'achat de ce joueur aurait été un symbole fort pour toutes les femmes, notamment celles qui ont subi ou subissent des violences sexistes et sexuelles", ont-elles ajouté, rappelant que l'OM avait mis son centre d’entraînement à disposition de l’association Solidarités Femmes 13 pour accueillir une centaine de femmes victimes de violences conjugales durant le confinement de 2020.

"Je suis au courant de tout cela, bien sûr, mais je ne veux entrer dans aucune polémique. Aujourd'hui tout cela est désormais derrière nous. Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruit en tant que couple. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille", a de son côté expliqué Mason Greenwood dans une interview donnée à L'Equipe et à La Provence.

Depuis l'affaire, le joueur et sa compagne ont eu une fille ensemble. Ce jeudi, l'international anglais a également confié que le nouvel entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, avait eu "une influence très importante" dans sa signature au club. Reste à savoir quel accueil le public du Vélodrome lui réservera dans les prochaines semaines.