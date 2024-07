Ligue 1 : Mason Greenwood à l'OM ? Le maire de Marseille s'oppose à la venue du joueur anglais, qui a été accusé de violences conjugales

La colère gronde sur le Vieux-Port. Depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille discute avec Mason Greenwood (21 ans), attaquant anglais de Manchester United, qui reste sur une saison réussie à Getafe, en Espagne (10 buts et 7 passes décisives en 35 matchs). Si le recrutement est encore loin d'être finalisé d'après nos informations, il fait en tout cas gronder une partie du public phocéen.

Et pour cause : en janvier 2022, Mason Greenwood a été accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne, Harriet Robson, photos et messages vocaux à l'appui. Son club, Manchester United, avait alors décidé de le suspendre, tandis que Nike rompait son contrat avec l'international anglais. Si les poursuites ont été abandonnées en février 2023 à la suite du "retrait de témoins clé", Manchester United avait décidé de définitivement écarter le joueur.

Le maire de Marseille prend position

Depuis, le joueur et sa compagne ont eu un enfant et Mason Greenwood a repris le fil de sa carrière. Prêté la saison dernière au club espagnol de Getafe, l'international anglais a retrouvé une certaine cote sportive, malgré les accusations qui ont plané sur lui. Au point d'intéresser l'Olympique de Marseille, qui fait partie des clubs en discussion avec lui en ce début de mois de juillet.

Cet éventuel transfert fait réagir dans la cité phocéenne. Le maire de Marseille, Benoit Payan. Interrogé par RMC, s'est fermement opposé à la venue de Greenwood : "Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu'un qui frappe sa femme comme ça. Ce n'est pas acceptable."

Et le maire de Marseille d'ajouter : "Je n'imagine pas une seconde que Pablo Longoria [le président de l'OM] fasse cette faute majeure. Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme... J'ai vu des images qui m'ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là." Un hashtag s'opposant à sa venue a également été lancé, tandis que le nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, a botté en touche sur le sujet.