"L'OM c'est Tapie et ça restera toujours Tapie" : les supporters marseillais rendent hommage à l'ancien président de leur club

"Bernard, nous sommes fiers de toi. Merci encore", lance, très ému, un supporter de l'OM devant le stade Vélodrome à Marseille. Comme des dizaines d'autres Marseillais, il est venu rendre hommage dimanche 3 octobre à l'ancien président de l'OM, mort quelques heures plus tôt après un long combat contre un cancer.

Devant l'emblématique stade de l'OM, des supporters ont installé une grande photo en noir et blanc de l'homme d'affaires. "Ça fait plaisir, les Marseillais reconnaissent que Tapie a fait beaucoup pour le club et pour la ville", se félicite Rolland. Emmanuelle, elle, dépose une rose blanche sous le portrait de Bernard Tapie. "Je l'ai connu quand je travaillais à la prison de Luynes, quand il a été écroué. J'étais au tri du courrier et je rapportais chez moi toutes les lettres d'insultes qu'il recevait pour qu'il ne les lise pas", confie-t-elle.

Bientôt un "Tapie Vélodrome"?

Pour rendre hommage à l'ancien président de l'OM, les supporters réclament de rebaptiser le stade Vélodrome à son nom. "C'est lui qui nous a fait gagner la Ligue des champions en 1993, c'est normal que le stade prenne le nom de Tapie", défend l'un d'eux. "Il a été un président emblématique de l'OM, ça a été les grandes heures du club. L'OM c'est Tapie et ça restera toujours Tapie", salue une autre.

Mais pour l'instant, le maire de Marseille, qui s'est rendu sur place, temporise. "On ne va entrer ni dans les polémiques ni dans les discussions", explique Benoît Payan. "C'est l'heure du recueillement et de l'hommage", poursuit-il. Il faut dire que la question n'est pas si simple à trancher. Depuis 2016 le stade a été renommé Orange Vélodrome après un accord avec l'opérateur téléphonique. Reste donc à savoir si l’enjeu financier ne sera pas plus fort que le symbole. À défaut, les supporters espèrent voir rebaptiser au moins une place ou une rue de Marseille.