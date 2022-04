Football : avant la volée contre le PAOK Salonique, les cinq chefs d'œuvre de Dimitri Payet

Grand artisan de la victoire Marseillaise contre Salonique en quarts de finale aller de Ligue Europa conférence (2-1), Dimitri Payet a rayonné sur la pelouse du Vélodrome. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Gerson, au four et au moulin pour défendre et relancer les siens, l'attaquant français s'est surtout illustré par un sublime but en demi-volée pour porter le score à 2-0 (voir ci-dessous). De quoi enrichir la liste de ses magnifiques réalisations depuis le début de sa carrière.

8 février 2014 : une frappe flottante et imprévisible contre Bastia

Pour sa première saison avec Marseille, Dimitri Payet s'illustre aussi bien dans que hors de la surface. Pour la réception de Bastia au Vélodrome en février, il prend sa chance aux 20 mètres et décoche une frappe flottante, à la trajectoire imprévisible, qui trompe Mickaël Landreau et termine dans la lucarne.

2 avril 2016 : un coup-franc magique face à Crystal Palace

Au printemps 2016, West Ham affronte Crystal Palace en Premier League. Juste avant la mi-temps, alors que le score est nul, les Hammers obtiennent un coup-franc à quelques mètres de la surface. Deux pas d'élan, et Dimitri Payet réveille Upton Park d'une sublime frappe qui s'élève avant de redescendre dans le but des Londoniens.

10 juin 2016 : le missile salvateur contre la Roumanie

Ce soir de juin 2016, l'équipe de France est bien mal embarquée dans le match d'ouverture de son Euro à la maison, et se dirige vers un nul décevant contre la Roumanie. Mais à la 89e minute, N'Golo Kanté sert Dimitri Payet aux abords de la surface. Le Réunionnais contrôle et déclenche un tir tout en puissance qui trompe le portier roumain, et scelle la victoire tricolore.

Quelle libération pour @equipedefrance avec cet incroyable pétard de Dimitri Payet lors de son #EURO ⚽️#TonAvis Tu peux nous citer un but plus mémorable que celui-ci lors de l'Euro 2016... pic.twitter.com/nA82yp0HBR — Éliminatoires européens (@EURO2024FRA) June 10, 2020

1er octobre 2016 : un slalom d'équilibriste contre Middlesbrough

2016 est un millésime pour le Réunionnais. Payet s'éclate à West Ham même si les Hammers ne brillent pas en Premier League. Face à Middlesbrough, c'est lui qui leur évite une défaite embarrassante en passant en revue toute la défense adverse. Un but qui restera comme l'avant-dernier de ses 11 réalisations en Premier League, mais peut-être le plus marquant.

12 avril 2018 : l'extérieur qui fait exploser le Vélodrome face à Leipzig

Qui dit campagne européenne historique dit but exceptionnel. Face à Leipzig en quart de finale retour de Ligue Europa, Dimitri Payet inscrit le quatrième but d'un match complètement fou, que le Vélodrome n'est pas près d'oublier. Le Français combine avec Florian Thauvin, s'introduit dans la surface et envoie un superbe extérieur du pied droit dans la lucarne. Marseille s'impose 5-2 et file dans le dernier carré.