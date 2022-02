DIRECT. Qarabag-Marseille : l'OM est bousculé, mais est devant à la mi-temps

Après leur succès à domicile au match aller (3-1), les Marseillais se déplacent en Azerbaïdjan sur la pelouse de Qarabag, jeudi 24 février (18h45), pour la suite et fin de ce barrage en Ligue Europa Conférence. Pour l'emporter à l'extérieur et décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition, les Phocéens devront concéder moins d'occasions et se montrer plus assidus que lors du match au Vélodrome.

L'Olympique de Marseille traverse actuellement une phase délicate. Bien que deuxième du championnant, les hommes de Jorge Sampaoli ont été battus dimanche, à domicile, par le promu Clermont. Avec un Dimitri Payet moins flamboyant que durant la première partie de saison et une défense plus friable que par le passé, les Marseillais sont à la recherche d'une stabilité dans le jeu. Ce match contre Qarabag leur permettra-t-il de se rassurer ? Suiveez notre direct.