"Ce n'est pas du niveau européen" : la déception des supporters marseillais après l'élimination de l'OM en demi-finales de Ligue Europa

Il n’y aura donc pas eu de match. L’OM a été surclassé, jeudi 9 mai au soir, 3-0 sur le terrain de l’Atalanta Bergame lors de la demi-finale retour de Ligue Europa (1-1 à l'aller). Une élimination qui prive les Marseillais d’une 6e finale de coupes d’Europe. Les supporters, qui étaient des milliers réunis sur les terrasses des bars devant des écrans géants à Marseille, sont rentrés chez eux tristes.

Au coup de sifflet final, ils ont allumé quelques fumigènes, frustrés de ne pas avoir eu l’occasion de s’enflammer pendant le match, à l’image de Chris. "On n'a rien montré, on n'a rien cadré", se désole-t-il, même s'il reconnaît qu'"on a joué comme on a pu, on a fait avec les moyens du bord". Mais pour lui, l'OM "ne méritait pas d'aller en finale". "On a vécu une bonne épopée européenne", conclut-il tout de même.

"On est dégoûtés mais c'est le jeu, c'est comme ça, on était inférieurs." Chris, supporter de l'OM à franceinfo

Un peu plus loin, certains supporters estiment que c’est au match aller, au stade Vélodrome, que l’OM a laissé passer sa chance. Sébastien ne cherche pas d’excuse : pour lui, "c'est déjà un miracle" que l'OM soit arrivé en demi-finales, "vu le niveau de jeu". Selon ce supporter, un changement s'impose avec "un gros remaniement d'équipe, des joueurs de plus haut niveau". "Ce n'est pas du niveau européen tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire", regrette Sébastien.

Et il n'est pas sûr que les Marseillais retrouvent le niveau européen l’année prochaine. La fin de saison s’annonce pénible pour un OM englué à la 9e place au classement de la Ligue 1, avec seulement trois matches à jouer.