Ligue 1 : Rennes dévore Lyon au Roazhon Park

Nouvelle victoire des Bretons. Dans un Roazhon Park survolté, le Stade rennais n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du soir, l'Olympique lyonnais, dimanche 7 novembre, lors du match comptant pour la 13e journée de Ligue 1 (4-1).

Les Rennais ont donné le ton dès le début de la rencontre, se procurant notamment trois grosses occasions au quart d'heure de jeu. Si Anthony Lopes a longtemps contenu les dangereuses tentatives rennaises, le portier lyonnais n'a pas pu sauver les siens de la déroute.

Doublé de Truffert

Face à des Lyonnais mutiques (25 tirs à 6), Rennes a déroulé : Gaëtan Laborde a dans un premier temps ouvert le score juste avant la mi-temps d'une puissante tête. Buteur à 10 reprises en 17 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant de 24 ans a confirmé sa grande forme, inscrivant par la même occasion son 50e but dans l'élite.

À peine cinq minutes après le début de la deuxième période, Hamari Traoré a doublé la mise avant qu'Adrien Truffert, n'inscrive un doublé (75e et 83e), anéantissant complètement les espoirs rhodadiens. Malgré la réduction de la marque par Lucas Paqueta en toute fin de rencontre sur penalty, après une faute de Nayef Aguerd sur le Brésilien, les Lyonnais ont fini complètement assommé en Bretagne.

0 - Lyon n’a pas tenté le moindre tir en 1ère période contre Rennes, une 1ère à la mi-temps d’un match de Ligue 1 depuis le 25 novembre 2012 à Toulouse. Atone. #SRFCOL pic.twitter.com/tzvAgEcusr — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2021

Rennes invaincu depuis la sixième journée

Avec cette nouvelle victoire, Rennes enchaîne un septième match sans défaite, la plus longue série d’invincibilité en cours en Ligue 1. Les précieux trois points glanés à domicile permettent à Rennes de conforter sa cinquième place et de revenir à un point de Nice et de Marseille. De son côté, l'OL, qui n'avait pas perdu au Roazhon Park depuis 2014, manque l'occasion de passer devant son adversaire du soir, avant l'Olympico de la prochaine journée, le 21 novembre prochain.