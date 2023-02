Démission de Noël Le Graët : "C'est un soulagement", réagit le président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football

Patrick Anton, le président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football, fait par de son "soulagement" sur franceinfo après la démission de Noël Le Graët de son poste de président de la FFF.

"C'est un soulagement", a réagi Patrick Anton, président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football, après l'annonce de la démission de Noël le Graët. "C'est un soulagement de voir sa démission, a-t-il déclaré. Ce n'est pas une victoire. Personne n'avait de combat à mener."

Patrick Anton a tenu à rappeler que Noël Le Graët était "un grand président", mais "c'est peut-être le mandat de trop". "Ce que je crains et c'est pour ça qu'on avait appelé très tôt à la démission du président Le Graët, c'est que son passé, malheureusement, s'efface devant les dernières turbulences qu'il y a eu et le comportement qui a été révélé à la France entière", a-t-il expliqué.

"Il faut absolument en tirer les conséquences." Patrick Anton, président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football à franceinfo

Pour le président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football, il faut partir sur de nouvelles bases désormais. "On ne peut pas faire autrement, nous allons repartir et enfin pouvoir parler de football et non pas de ce qui se passe dans les coulisses."

L'heure est arrivée des changements au sein du Comex de la Fédération, selon lui : "Personne au sein du Comex, avec le système des listes bloquées, n'osait contredire le président Le Graët. Il faudra effectivement demain qu'on trouve une solution statutaire ou autre qui permettra à une opposition de se manifester", espère Patrick Anton.