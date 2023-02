Affaire Noël Le Graët : après le rendu de l'audit, quelles sont les prochaines étapes qui attendent la FFF ?

Le rapport remis par le ministère des Sports, mercredi, a encore plus fragilisé le président de la Fédération française de football, qui va néanmoins retrouver ses fonctions.

À l'occasion d'une conférence de presse, Amélie Oudéa-Castéra a rendu une synthèse de l'audit chargé d'évaluer les dysfonctionnements de la Fédération française de football, mercredi 15 février. La ministre des Sports a appuyé les éléments qui figuraient déjà dans le rapport provisoire, remis le 30 janvier dernier, pointant "l'illégitimité" du président Noël Le Graët à diriger la haute instance du football français.

L'avenir de ce dernier reste brumeux. Amélie Oudéa-Castéra, qui a confirmé que le dirigeant de 81 ans "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", a refusé d'appeler à sa démission, évoquant "l'autonomie des fédérations" et le rôle à jouer désormais par le comité exécutif de la FFF, présidé par Noël Le Graët. "Tout cela appartient aux membres des instances. L'Etat a joué tout son rôle, rien que son rôle", a-t-elle assuré. L'audit, "ce n'est pas quelque chose que la ministre des Sports a choisi de faire. Nous avons réagi dans l'urgence à des révélations médiatiques choquantes". Quelles sont désormais les prochaines étapes pour la "3F" ?

Noël Le Graët de retour jusqu'à la réunion du Comex

"Il s'est mis en retrait jusqu'aux conclusions de cet audit. Il va donc pour un temps réactiver son rôle de président", a confirmé Amélie Oudéa-Castéra. La fin de la mission du ministère des Sports signifie aussi la fin de l'intérim de Philippe Diallo. Une période de flottement va s'étendre au moins jusqu'à la réunion exceptionnelle du Comité exécutif de la FFF, dont la date n'est pas encore connue. À l'occasion de cette réunion, Noël Le Graët aura deux choix : se maintenir à son poste ou démissionner. Dans ce dernier cas, le Comex pourrait officialiser la fin du mandat du président Le Graët, à la tête du foot français depuis juin 2011.

Si Noël Le Graët venait à démissionner dans les prochains jours, de son propre fait, Philippe Diallo, qui assure l’intérim à la place de Le Graët depuis le 11 janvier, poursuivrait sa tâche jusqu’à l’assemblée générale de la FFF, le 10 juin 2023. Un des 13 membres du Comex serait alors désigné pour assurer l’intérim jusqu’à la fin du mandat en cours, en décembre 2024. De nouvelles élections seraient alors organisées à ce moment-là pour désigner le nouveau président à la FFF.

Le Comex peut acter la fin de son mandat

Sous la pression de ses anciens colistiers, Noël Le Graët peut décider de rendre son tablier, mais il peut aussi s'accrocher à son poste, ce qui placerait alors sa garde rapprochée dans l'embarras. Pour le faire partir, les membres du Comex n'auraient pas d'autre choix que de démissionner eux-mêmes pour provoquer des élections.

Le Comex peut par ailleurs engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Le Graët. Ce levier, mis en exergue par la mission d'audit, peut déboucher sur la "radiation" d'un licencié ou d'un dirigeant se rendant coupable d'un "comportement contraire à la morale, à l'éthique ou portant atteinte à l'honneur, à l'image ou à la considération de la FFF (...) ou, plus généralement, du football français", selon les règlements fédéraux.

S'il ne démissionne pas, d'autres recours sont possibles

En cas d'absence de décision de Noël Le Graët ou du Comex, le monde amateur peut se mobiliser. Une assemblée générale extraordinaire de la FFF peut en effet être convoquée pour demander la révocation de toute l’équipe dirigeante en place, Comex compris, "à la demande du quart de ses membres représentant au moins le quart des voix", précisent les statuts de la FFF.

De nouvelles élections auraient alors lieu dans les deux mois pour désigner un nouveau président. Un processus que peut également enclencher la Haute Autorité du football, l'organe de contrôle de gestion de la FFF. Selon les textes, "elle peut proposer la révocation du Comité exécutif à l’Assemblée fédérale", cette décision étant "prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés".