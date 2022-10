Élections présidentielles au Brésil : des footballeurs affichent leur soutien à Bolsonaro sur les réseaux sociaux

France 2

Au Brésil, à une semaine du second tour de la présidentielle, le footballeur Neymar a réitéré son soutien au président sortant Jair Bolsonaro, lui promettant même de lui dédier son 1er but du Mondial en cas de réélection.

Dans une vidéo, la star du PSG, Neymar, danse sur une musique de campagne dédiée à Bolsonaro. Un allié de poids pour le président sortant qui a même pu discuter avec le footballeur lors d’une interview en direct organisée samedi 22 octobre. "Ce qui m’a motivé à m’exposer, à me battre, à faire connaître mon opinion, ce sont les valeurs que porte le président", a déclaré Neymar.



Manipulés par le président sortant ?



Un choix loin d’être isolé. D’autres footballeurs ont affiché leur soutien, comme l’ancien parisien Lucas Moura ou Dani Alves, qui reprend un des slogans de Bolsonaro. Les sportifs sont unis par leur origine modeste et leur appartenance à la communauté évangéliste, très importante au Brésil. Ces soutiens ont été manipulés par le président sortant, selon l’ancien international brésilien Rai. "Ce sont des jeunes joueurs qui n’ont pas vécu la dictature et peut-être ne connaissent pas tous les dangers que représente l’extrême droite", pense-t-il. Rai de son côté milite pour Lula. Les sportifs et leur million d’abonnés pourraient faire pencher la balance.