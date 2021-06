Le médecin personnel de Maradona va être entendu dans l'enquête sur sa mort

Leopoldo Luque, le neurochirurgien et médecin personnel de Diego Maradona, considéré comme étant le principal responsable des soins prodigués à la légende du football, doit être entendu lundi 28 juin par la justice argentine. Six autres membres du corps médical proche de la star argentine ont déjà été interrogés dans le cadre d'une enquête pour "homicide involontaire avec circonstances aggravantes". Diego Maradona, qui souffrait de problèmes rénaux, au foie, d'insuffisance cardiaque, de détérioration neurologique et de dépendance à l'alcool et aux psychotropes, est mort en novembre 2020, à 60 ans d'une crise cardiaque.

L'accusation soupçonne les soignants d'avoir "violé les devoirs qui incombaient à chacun d'eux (...) en augmentant le risque au-delà de la marge autorisée, ce qui a entraîné l'issue fatale du patient, qui aurait pu être évitée". Un rapport d'experts avait conclu début mai que Diego Maradona avait été "abandonné à son sort" par son équipe soignante, dont le traitement "inadéquat, déficient et imprudent" l'avait conduit à une agonie d'environ douze heures.

Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov ont été pointés du doigt comme étant les principaux responsables de la santé de l'idole argentine. "Je n'ai pas peur d'aller en prison", avait déclaré M. Luque peu après le début de l'enquête. Il était devenu un personnage médiatique après avoir opéré début novembre son célèbre patient pour un caillot sanguin à la tête. C'est aussi lui qui a coordonné la convalescence dans une maison louée, avec l'accord de la famille, dans un quartier privé de la banlieue de Buenos Aires où l'ancien champion du monde 1986 est décédé. "Je suis fier de ce que j'ai fait, je n'ai jamais quitté Diego et j'ai essayé de l'aider", a assuré le neurochirurgien, décrivant Diego Maradona comme son ami.

Les autres soignants nient toute responsabilité

Entendue vendredi, la psychiatre Agustina Cosachov, a rejeté toute responsabilité. Son avocat, Me Vadim Mischanchuk, a fait valoir que sa cliente "était un médecin psychiatre, qu'elle n'avait rien à voir avec le contrôle clinique du patient et que le patient était mort d'un problème coronarien qui n'est en aucun cas lié aux problèmes psychiatriques dont elle s'occupait".

Les autres membres de l'équipe se sont également dits innocents, rejetant la responsabilité sur le Dr Luque et sur la psychiatre. Mais l'accusation estime que "l'état de santé grave" de Diego Maradona "était connu au moins par tous les professionnels de santé" impliqués dans cette affaire. Les sept soignants risquent un renvoi devant un tribunal en fonction des conclusions de l'enquête et, le cas échéant, des peines de 8 à 25 ans de prison.

Deux filles de l'ex-capitaine de l'équipe d'Argentine, Gianinna, 32 ans, et Jana, 25 ans, avaient peu après le décès publiquement pointé la responsabilité du Dr Luque dans la détérioration de l'état de santé de leur père, déclenchant la procédure judiciaire.