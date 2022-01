Mercato : Christian Eriksen va retrouver la compétition avec Brentford huit mois après son malaise cardiaque

Après la frayeur, l'heure est à une petite renaissance pour Christian Eriksen. Le joueur de 29 ans, qui avait été victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro et qui n'avait plus foulé les terrains depuis, s'est engagé pour six mois avec le club de Brentford, lundi 31 janvier.

Le Danois est de retour en Premier League, après avoir disputé six saisons et demi à Tottenham entre 2013 et 2020. Eriksen avait rompu son contrat avec l'Inter Milan le 17 décembre dernier, ne pouvant jouer en Italie suite à son opération du cœur durant laquelle un défibrillateur automatique lui avait été implanté.