Football : Lionel Messi annonce qu'il a choisi l'Inter Miami pour continuer sa carrière

Après deux saisons au PSG, l'Argentin a fait part de son choix de s'envoler pour la Major League Soccer, mercredi, dans une interview donnée à deux médias espagnols.

Le rêve américain commence pour Lionel Messi. A 35 ans, l'homme aux sept Ballons d'Or va rejoindre l'Inter Miami, aux Etats-Unis, pour évoluer en Major League Soccer, comme annoncé dans une interview aux médias espagnols Mundo Deportivo et Sport. Libre le 30 juin prochain, à l'expiration du contrat le liant au Paris Saint-Germain, l'Argentin a déjà fait son choix. "J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore conclu à 100%. Il manque encore quelques détails à régler mais nous avons décidé de choisir ce chemin", a expliqué ce dernier.

Il n'y aura pas de retour au FC Barcelone, ni de départ (comme d'autres stars) en Arabie saoudite. Le champion du monde 2022 a donc opté pour la MLS et plus précisément l'Inter Miami. Il rejoint le club créé en 2018 par David Beckham, lui-même passé par le PSG (en 2013) avant de prendre sa retraite. La star anglaise est d'ailleurs le président de cette franchise qui a rejoint la MLS en 2020, et qui évolue à Fort Laudersdale en attendant son stade flambant neuf, le Miami Freedom Park, prévu pour 2025. En Floride, Lionel Messi succédera à son compatriote Gonzalo Higuain, meilleur buteur de l'Inter Miami ces deux dernières saisons et jeune retraité.

Dans les pas de Pelé

Le champion du monde 2022 marchera également dans les pas d'un champion du monde 2018, puisque Blaise Matuidi y a joué deux saisons (2020-2022), avant de raccrocher les crampons. Autre parallèle difficile à ne pas dessiner, celui avec Pelé. Le génie brésilien, en son temps, avait lui aussi opté pour les Etats-Unis en fin de carrière, du côté des New York Cosmos. Si beaucoup de grands noms en fin de parcours sont venus grossir les rangs de la MLS ces dernières années (Ibrahimovic, Beckham, Henry, Villa...), l'arrivée de la star brésilienne à New York en 1975 est la seule comparable en terme d'impact à celle de Lionel Messi, 48 ans plus tard.