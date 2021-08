Trois questions sur le footballeur français Benjamin Mendy, accusé de viols et d'agression sexuelle en Angleterre

Un footballeur français devant la justice britannique. Accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle par la police anglaise, le défenseur de Manchester City Benjamin Mendy va être présenté vendredi 27 août devant un juge du tribunal de Chester. Après sa mise en cause, le latéral gauche de 27 ans a été immédiatement suspendu par son club.

Qui est Benjamin Mendy ?

Formé au Havre à partir de 2007, Benjamin Mendy a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs espoirs à son poste. Révélé à Marseille où il est arrivé en 2013, son entraîneur Marcelo Bielsa estimait qu'il deviendrait "l'un des meilleurs latéraux au monde" s'il daignait écouter les conseils de ses aînés. Le défenseur est ensuite parti à Monaco en 2016. Convaincus de son talent, les Anglais de Manchester City n'avaient pas hésité à débourser 52 millions de livres (près de 60 millions d'euros) pour le recruter en 2017. De quoi faire à l'époque du jeune latéral gauche français le défenseur le plus cher de l'histoire.

Jouant dans un club prestigieux, régulièrement appelé chez les Bleus, Benjamin Mendy a vu sa carrière rythmée par les blessures, qui l'ont forcé à passer plus de temps à soigner ses genoux et des ennuis musculaires qu'à taper dans un ballon. II a ainsi réussi l'exploit de remporter six trophées entre 2017 et 2019, dont la Coupe du monde, en ne disputant que 31 rencontres.

L'international français a aussi fait parler de lui pour son comportement en dehors des terrains. A l'automne 2020, la police britannique lui confisque sa Lamborghini, d'une valeur de plus de 500 000 euros, qu'il conduisait sans permis ni assurance. Benjamin Mendy a finalement plaidé coupable et été condamné à un peu plus de 1 000 euros d'amende. Quelques semaines plus tard, il se fait réprimander par son club après avoir enfreint le protocole sanitaire mis en place face à l'épidémie au Covid-19, en organisant le réveillon du Nouvel An chez lui.

Que lui est-il reproché ?

Benjamin Mendy est mis en cause par la police anglaise pour quatre viols et une agression sexuelle. Les faits, dénoncés par trois personnes de plus de 16 ans, se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021, a expliqué la police dans son communiqué.

Le joueur "a été placé en détention provisoire, dans l'attente de sa présentation devant le tribunal de Chester, le vendredi 27 août". "L'enquête est en cours", a précisé la police, ajoutant que Benjamin Mendy "a droit à un procès équitable", et demandant notamment à la presse d'éviter tout article ou commentaire "qui pourrait nuire à la procédure en cours".

Quelles sont les réactions ?

Pas de commentaire, ou presque. Quelques minutes avant que la police n'annonce l'objet de la plainte, Manchester City a annoncé la suspension du joueur, sans toutefois révéler l'objet de l'enquête dont il était la cible.

"Manchester City peut confirmer qu'après sa mise en accusation par la police aujourd'hui [jeudi], Benjamin Mendy a été suspendu pour la durée de l'enquête", écrivaient ainsi les Citizens dans un communiqué (en anglais). "L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club ne peut pas, pour cette raison, faire d'autres commentaires, tant qu'elle ne sera pas achevée.".

Les précédents ne sont pas rares. En mai 2013, Loïc Rémy, alors joueur du club londonien de Queens Park Rangers, avait été interpellé par la police et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur le viol collectif d'une femme. Les poursuites avaient finalement été abandonnées en février 2014, quelques mois après que l'attaquant Bafétimbi Gomis eut aussi bénéficié d'un non-lieu en France pour des accusations similaires. Plus récemment, le Brésilien Neymar a obtenu le classement sans suite d'une plainte au Brésil par une femme qui l'accusait d'avoir abusé d'elle en mai 2019 dans un hôtel parisien.

Il y a aussi eu des condamnations spectaculaires, comme celle du Brésilien, et ancien joueur de Manchester City, Robinho. En novembre 2017, il a été condamné à neuf ans de prison par la justice italienne pour le viol en réunion d'une jeune femme, alors qu'il évoluait au Milan AC. La peine a été confirmée en appel trois ans plus tard. Actuellement au Brésil, le joueur n'a jamais été arrêté pour purger sa peine.