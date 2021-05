Manchester City-PSG : la presse internationale couronne City et Riyad Mahrez

Niveau trop bas, manque d'envie, figuration : la presse étrangère n'a pas été tendre avec le PSG, au lendemain, mercredi 5 mai, de son élimination de la Ligue des champions. En revanche, le succès de Manchester City et sa première qualification pour la finale européenne ont été salués par les médias européens, qui ont notamment couronné le roi de ce match, Riyad Mahrez.

"The End"

En France, la déception est immense. "The end" titre en une le journal L'Equipe, au lendemain de l'éminiation du PSG de la Ligue des champions. La fin d'un pourtant beau parcours. "Le ciel était trop haut", poursuit-il. Mais le résultat est à l'image du match estime encore L'Equipe : "Le club de la capitale n'était pas tout à fait au même niveau que les Citizens." Si Paris a réussi sa campagne européenne, "il a complètement manqué sa sortie", tranche le quotidien sportif.

Pour Ouest-France, les rêves se sont "effondrés" pour les Parisiens. Pour le quotidien breton, le résumé du match tient en deux lignes : "les Citizens, plus agiles au pied, plus lucides, ont su concrétiser leurs actions, quand les Parisiens, fébriles et peu réalistes, n’ont jamais su les inquiéter."

Riyad Mahrez couronné par la presse

Pour The Guardian, l'accent est mis sur l'attaquant algérien Riyad Mahrez qui a privé le PSG d'une deuxième finale conséctuive en Ligue des champions mardi soir en inscrivant un doublé en demi-finale retour. "C'était le coup classique, un chef-d'œuvre de contre-attaque et, lorsque Phil Foden a centré et que Riyad Mahrez a envoyé le ballon dans les filets du Paris Saint-Germain, la seule déception était que les tribunes de l'Etihad Stadium étaient vides. Quelle scène cela aurait été", rêve le quotidien britannique. Car en plus de la victoire, Mahrez permet à City de disputer sa première finale de la Ligue des champions.

L'attaquant algérien est également salué par le site de la BBC. Mahrez a "brillé", et "a puni" les Parisiens. Celui qui fait partie "des artistes remarquables" de City, comme Foden, "est maintenant un élément clé de la formation de Guardiola" poursuit la BBC.

Si Mahrez est aussi congratulé dans les colonnes de El Mundo, le journal espagnol relève "une figuration de plus" pour le PSG, face au "travail brillant" des Citizens. "Le match retour de la demi-finale des pétrodollars s'est échoué en 10 minutes à peine, lorsque le premier but de Mahrez - il a également marqué le deuxième - a freiné l'élan du PSG et a dévoré son moral", souligne le quotidien national, qui a constaté aussi un manque d'envie de la part des Parisiens. "Deux buts auraient alors suffi aux hommes de Pochettino pour envoyer le match nul à la prolongation, mais ils n'ont jamais eu la foi nécessaire pour les poursuivre", écrit le journaliste Sergio R. Viñas de El Mundo.

L'avenir de Neymar et Mbappé en question

L'élimination du club parisien en Ligue des champions contre City a par ailleurs fait naître une interrogation quant à l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé à Paris. "Le KO parisien ouvre plus que jamais un scénario aux conséquences incertaines en termes de "mercato" dans lequel le Barça sera impliqué d'une manière ou d'une autre. Quatre années de déceptions européennes pour Neymar et Mbappé à Paris les laissent au bord d'un été sans renouvellement de contrat (tous deux sont libres en 2022) et avec un Barça et un Real Madrid très attentifs à leur situation", analyse Mundo Deportivo.

Cette question est aussi posée par Le Parisien. "L’élimination face à Manchester City en Ligue des champions va accélérer la décision de Kylian Mbappé de rester ou non au PSG la saison prochaine. L’incapacité du club à remporter ce prestigieux trophée ne joue pas en sa faveur", tranche le quotidien régional. Même si Mbappé a affirmé être "heureux à Paris", ce nouvel échec sur la scène européenne pourrait peser dans la balance. Et "sa réponse ne va plus tarder", estime Le Parisien.