Ligue des champions : "le génie", "la merveille", le premier but de Lionel Messi avec Paris fait exulter la presse

La presse nationale et internationale a salué avec admiration le premier but parisien de Messi.

Les médias n'ont pas pu contenir leur joie, mercredi 29 septembre, après le premier but de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé 2-0 au Parc des Princes face à Manchester City pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Si en France, L'Equipe parle de "bijou", Le Parisien salue le fait que "Paris sort enfin son génie", terme également employé par Sud Ouest, la presse internationale n'est pas en reste. "La magie de Messi illumine Paris", titre Sky sport. Pour le média britannique, ce but en deuxième période a été unique, avant même qu'il soit inscrit. "Messi a récupéré la passe de Marco Verratti et a bondi dans l'espace devant lui. À ce moment-là, quelque chose de spécial était sur le point de se produire."

The Guardian salue également cette prestation et ce but tant attendu depuis l'arrivée de Lionel Messi à Paris. "Ce devait être lui. L'occasion l'avait appelé. La foule était venue le voir et avait passé la majeure partie de ce match de la Ligue des champions à vouloir que cela se produise. Et puis, c'est arrivé." "Une course majestueuse", qui a laissé "Manchester City à la traîne", poursuit encore The Guardian. En Argentine aussi, le but de l'enfant du pays a été scruté sous tous les angles. "Le PSG l'a engagé pour cela. Lionel Messi a marqué son premier but à Paris et non seulement, il s'agissait d'un grand but mais il l'a fait contre Manchester City pour la Ligue des Champions", souligne, admiratif, le quotidien Olé.

Un but salué mais une image qui intrigue

En Espagne aussi, le premier but de Messi à Paris a fait rêver. "La merveille de Messi", titre Marca, en précisant dans son article que son premier but parisien "rappelait beaucoup son passage au Barça". Mais le média espagnol a relevé par ailleurs un autre moment du match, qui a particulièrement attiré l'attention. A la 91e minute, alors que les hommes de Pochettino menaient 2-0, Leo Messi s'est allongé derrière le mur formé par ses coéquipiers pour contrer un coup-franc de Riyad Mahrez et éviter ainsi une frappe à ras de terre.

Une image qui n'a pas plu en Espagne. "Jamais auparavant Messi n'avait été vu comme ça, ni au Barça ni en Argentine", tranche Marca.