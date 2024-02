Chine : Lionel Messi, vivement critiqué pour ne pas être entré en jeu lors d'un match amical à Hong Kong, rejette tout acte politique

En Chine, la polémique autour de Lionel Messi n’en finit plus. Elle avait démarré à Hong Kong le 4 février dernier, lors d’un match amical entre le club de l'Inter Miami et une équipe hongkongaise. Messi était resté sur le banc, provoquant la fureur des nombreux fans venus spécialement pour l’occasion. Mais la polémique a même pris une tournure politique. Pour tenter de faire retomber la pression, l'ancien attaquant du PSG a publié lundi 19 février au soir une vidéo spécialement destinée au territoire chinois.

Lors de ce match amical à Hong Kong, le champion du monde argentin était non seulement resté sur le bord de la pelouse, mais n'avait pas montré de véritable empathie pour ses fans venus par centaines et qui avaient payé près de 600 euros pour assister à la rencontre. Face à la colère, les organisateurs ont été contraints de rembourser tous les spectateurs. Les nationalistes chinois, eux, ont saisi la balle au bond, laissant entendre que Messi a voulu, par son geste, dénoncer la gestion de Hong Kong par la Chine. Le footballeur est alors la cible d'une campagne très hostile sur les réseaux sociaux.

"J'ai des liens très spéciaux avec la Chine"

En quelques jours, l'icône du FC Barcelone et l'Argentine passe du statut de star adulé en Chine à ennemi juré. Résultat : Messi réagit en publiant une vidéo sur le réseau social chinois Weibo. Dans celle-ci, il explique qu'un problème de santé l'a empêché de jouer et dément tout acte politique. "J'ai entendu dire que je n'avais pas voulu jouer pour des raisons politiques et plein d'autres prétextes qui sont totalement faux. Si ça avait été le cas, je n'aurais jamais visité la Chine autant de fois que je l'ai fait depuis le début de ma carrière. J'ai des liens très proches et très spéciaux avec la Chine", déclare l'Argentin dans cette séquence.

😳💥 Leo Messi sort du silence et s'explique sur son absence polémique à Hong Kong !#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/YwtBugGBtc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 20, 2024

Mais certains fans demandent désormais à Messi de présenter des excuses officielles. Les autorités chinoises ont annulé les deux matchs amicaux de l'Argentine prévus en mars, à Pékin contre la Côte d'Ivoire et à Hangzhou contre le Nigeria.