Lille-Salzburg : se rapprocher de la qualification, décrocher une deuxième victoire consécutive… Les enjeux du match

C’est un match au sommet que les joueurs du LOSC vont disputer sur leur pelouse mardi 23 novembre. Face au RB Salzburg, seule équipe à les avoir battus en Ligue des champions cette saison lors de leur entrée dans la compétition, ils vont tenter de confirmer leur bonne forme européenne et continuer de s'accrocher à la perspective d’une qualification.

Faire un pas décisif vers la qualification

En cas de victoire, les Lillois feraient un grand pas vers les huitièmes de finale. Ils auraient alors huit points au compteur, dans un groupe où les quatre équipes sont encore en mesure de se qualifier puisque quatre points seulement séparent Salzburg (1er, 7 points) de Séville (4e, 3 points). "On doit se préparer à faire le maximum d'efforts parce que ça peut être un moment très important dans une carrière", a assuré l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec lors de la conférence de presse d'avant-match. "Il y a forcément la dimension affective liée à l'événement."

Et même si les Dogues venaient à s’incliner, ils ne seraient mathématiquement pas écartés de la course à la qualification, puisque Wolfsburg, leur adversaire lors de l’ultime journée, sera toujours à portée de tir, quel que soit son résultat. En cas de victoire, les Autrichiens, quant à eux, valideraient leur ticket pour la phase finale.

Prendre la tête du groupe

C’est l’autre grand enjeu de la soirée. Un succès pourrait permettre aux Dogues de prendre la tête du groupe G, en dépassant leurs adversaires du soir d'un petit point. Depuis la défaite contre Wolfsburg lors de la 4e journée le 2 novembre (2-1), la première de leur saison, les Autrichiens ont marqué le pas. Ils restent sur un décevant match nul contre l’Admira Wacker, 9e du championnat (0-0) après s'être imposés péniblement face à l'Austria Vienne (1-0).

Notre destin européen est entre nos pieds



Un état de forme relatif dont pourront bénéficier les hommes de Jocelyn Gourvennec dans la quête d'un succès. Aborder la dernière journée en tant que premier de groupe leur permettrait d'avoir leur destin entre leurs mains à l'entame de la dernière journée. Une perspective motivante, comme l'a dévoilé Xeka en conférence de presse : "Le groupe est toujours motivé, encore plus dans un grand match où on peut avoir l'opportunité de faire quelque chose de beau en passant premier et en se mettant en très bonne position pour aller en huitième si on gagne."

Enchaîner deux victoires inédites

Face à Salzburg, Lille a l’occasion d’enchaîner deux victoires en Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Depuis leur première campagne en 2001, les Dogues ne sont en effet jamais parvenus à s’imposer deux fois consécutivement dans la compétition.

Les Lillois célèbrent leur victoire face à Séville sur la pelouse du stade Sanchez-Pizjuan, le 2 novembre 2021. (ANGEL FERNANDEZ/AP/SIPA / SIPA)

Et même sur la scène européenne en général, une telle série est une rareté pour les Lillois. Leurs deux derniers succès de suite en phase de poules remontent à la campagne 2009-2010 de Ligue Europa, contre le Slavia Prague (5-1), et le Genoa (3-0).

Capitaliser sur une efficacité offensive retrouvée

Depuis son nul sans but face à Séville pour conclure la phase aller le 20 octobre, Lille a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses matchs disputés. Une série qui inclut des rencontres contre des adversaires relevés, comme le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (défaite 2-1), ou les Sévillans à l’occasion du match retour (victoire 2-1). Dans le sillage d’un Jonathan David qui retrouve de la réussite, Lille devra faire preuve d’efficacité offensive pour espérer dominer Salzburg, et continuer de rêver.