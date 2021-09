Ligue des champions : Lille surclassé au RB Salzbourg et déjà dans le dur

La longue série continue pour le LOSC. Après huit matches sans victoire en Ligue des champions, les Dogues ont une nouvelle fois été mis au tapis, mercredi 29 septembre, sur la scène européenne par les Autrichiens de Salzbourg. Bien plus solides et pragmatiques, grâce à deux penalties de leur attaquant de 19 ans Karim Adeyemi, le leader du championnat autrichien a dominé les débats. Malgré une réaction tardive par l'intermédiaire de Burak Yilmaz (62e), le mal était déjà fait et bien plus profond pour des Lillois à la peine tout au long de la rencontre.

Dépassés par la vivacité des Autrichiens en contre-attaque et auteurs d'un pressing tout-terrain, les champions de France en titre n'ont jamais semblé entrer dans la partie. Désormais dans le dur, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont montré d'importantes lacunes dans le jeu et une possession trop stérile pour se procurer des occasions. Une défaite non-rédhibitoire grâce notamment au nul entre Wolfsburg et Séville (1-1) mais inquiétante avant de recevoir les Espagnols, le 20 octobre prochain.