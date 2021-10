DIRECT. Ligue des champions : suivez le match entre Lille et Séville

Lille accueille Séville, l'adversaire le plus relevé de son groupe sur le papier, au stade Pierre Mauroy, mercredi 20 octobre. Les hommes de Jocelyn Gourvennec, derniers du groupe G, sont déjà dans le dur, avec un seul point au compteur. Ils restent sur une défaite frustrante contre le RB Salzbourg (2-0) lors de la dernière journée.

En face, Séville n'est pas non plus en grande réussite depuis le début de la saison européenne. Les Andalous, accrochés par Salzbourg et Wolfsburg sur leurs premiers matchs, attendent aussi de se lancer avec leur premier succès.