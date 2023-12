Ligue Europa : Rennes opposé à l'AC Milan, Lens à Fribourg, le Shakhtar Donetsk pour l'OM et Toulouse face à Benfica en barrages

Shakthar Donetsk, AC Milan, Benfica et Fribourg… L’OM, Rennes, Toulouse et le RC Lens connaissent leurs adversaires respectifs pour les barrages de la Ligue Europa, à l'issue du tirage au sort effectué lundi.

Après le PSG opposé à la Real Sociedad en Ligue des champions, les clubs français ont hérité de gros morceaux en Ligue Europa. Le tirage au sort des barrages de finale de la C3 est tombé, lundi 18 décembre, à la Maison du Football européen à Nyon, en Suisse. L’Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso devra aller chercher sa qualification pour les huitièmes de finale face au Shakthar Donestk. Toulouse affrontera le Benfica. Le gros morceau sera pour Rennes, avec une opposition avec l'AC Milan. Chaque barragiste affrontera un club reversé de la Ligue des champions. Le RC Lens, qui arrive de la C1, ira lui à Fribourg. Les matchs auront lieu les 15 et 22 février.

Ce sont les Bretons qui sont a priori tombés sur le plus gros morceau de ce tirage. Actuels troisième de Serie A, Olivier Giroud et ses coéquipiers ont montré, face au Paris Saint-Germain, à San Siro, qu’il était difficile de les bouger dans leur antre.

On est encore un peu malade, pas guéri. On va tout faire pour être au niveau. Florian Maurice, directeur sportif du Stade rennais à RMC Sport

C'est un défi - pas insurmontable - qui attend les hommes de Julien Stéphan, qui doivent également rester concentrés sur le championnat français, où ils pointent actuellement à la 13e place. Florian Maurice, directeur sportif du club, réagissait au micro de RMC Sport après le tirage : "On va essayer de faire bonne figure face à ce club dont on connaît la dimension. (...) À nous de la préparer et de créer un exploit car ça serait forcément un exploit si on se qualifie."

Marseille et Toulouse pas vernis non plus

Pour Marseille, c'est un déplacement qui a tout du piège face au Shakthar Donetsk. Sur le papier, les Olympiens ont tout pour se qualifier, mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens, malgré une troisième place dans leur groupe en Ligue des champions, se sont imposés trois fois, dont une face au FC Barcelone le 7 novembre dernier (1-0). Toujours auprès de RMC Sport l'ambassadeur de l'OM, Jean-Pierre Papin, s'est montré rassurant : "Il y avait d'autres affiches plus difficiles. (...) On est sorti d'un groupe difficile, on a autant de chances de passer qu'eux. Il ne faut pas désespérer."

Angel Di Maria va lui retrouver un peu de Ligue 1 avec la rencontre entre Benfica et le Téfécé. Deux rencontres qui seront sur le papier déséquilibrées en défaveur des Violets : Benfica est l'actuel premier de Liga Portugal mais a connu une campagne pénible en C1 (11 buts encaissés). Les joueurs de Carles Martinez Novell ont su déjouer certains pronostics en C3, notamment en battant Liverpool le 9 novembre dernier (3-2) et trouvent parfois des ressources insoupçonnées pour élever leur niveau de jeu. Le président du TFC, Damien Comolli, n'a pas caché son enthousiasme à RMC Sport : "C'est une équipe légendaire du football européen. (...) On savait qu'on allait tomber contre un gros morceau. C'est l'un des plus gros. Je trouve ça passionnant."

Tirage plutôt équilibré pour des Lensois qui n'ont pas démérité en Ligue des champions, et montré quelle force de caractère ils ont, surtout chez eux, à Bollaert. Fribourg est l'actuel sixième de Bundesliga et n'est pas à sous-estimer, mais les Lensois sont sur une belle dynamique. À voir si la pause hivernale et la CAN ne chambouleront pas tout. Frédéric Hébert, le coordinateur sportif du RC Lens, se montrait prudent au micro de RMC Sport : "On va les prendre très au sérieux, c'est une équipe qui nous ressemble un peu."