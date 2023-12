Ligue des champions : le PSG affrontera la Real Sociedad en huitièmes de finale

Deuxième de son groupe à l'issue de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s'attendait à une opposition relevée en huitièmes de finale, face à une équipe qui a terminé première de sa poule. Le tirage au sort, effectué lundi 18 décembre à Nyon (Suisse) a finalement été plutôt clément, puisqu'il a désigné la Real Sociedad comme futur adversaire des Parisiens. Les huitièmes de finale aller se disputeront les 13-14 février ou les 20-21 février, puis les matchs retour les 5-6 mars ou 12-13 mars.

Les autres confrontations des huitièmes de finale verront s'affronter Porto et Arsenal, Naples et Barcelone, l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund, la Lazio et le Bayern Munich, le FC Copenhague et Manchester City, puis le Real Madrid et le RB Leipzig.