Ligue Europa : Marseille frappe fort en écrasant Villarreal en huitièmes de finale aller

De Marseille, Marcelino est parti en septembre avec l'impression d'un club ingérable, en assistant à la fracture ouverte entre la direction et les supporters. L'entraîneur espagnol, de retour dans le sud de la France avec son équipe de Villarreal en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, jeudi 7 mars, a certainement eu du mal à en croire ses yeux en voyant les tribunes du Vélodrome incandescentes, célébrant la large victoire marseillaise (4-0).

Depuis la reprise de l'équipe par Jean-Louis Gasset il y a un peu plus de deux semaines, l'OM n'a plus le même visage, dans les tribunes comme sur le terrain, que celui affiché pendant de longues semaines au début de l'année 2024. Le club phocéen a enchaîné une quatrième victoire consécutive – toutes avec au moins trois buts inscrits – et peut d'ores et déjà penser à la suite de cette Ligue Europa.

Les quarts de finale lui sont grands ouverts même si l'on ne s'avancera pas trop, puisque le rival parisien a subi une désillusion contre un club espagnol avec le même avantage à l'aller il y a quelques années de cela. Villarreal n'est pas le FC Barcelone et, même si l'équipe de Marcelino a remporté la Ligue Europa en 2021, Gasset et ses joueurs n'ont pas grand-chose à craindre du match retour si les Espagnols affichent le même niveau que jeudi soir. Ce ne sera certainement pas le cas, car le Sous-marin jaune y est allé fort, quand même, en touchant le fond très vite, avec trois buts encaissés en première période.

Aubameyang fait le show, Sarr fait mal

Jordan Veretout a donné l'avantage à Marseille de la tête, sur un très bon centre de Jonathan Clauss (23e), avant que Yerson Mosquera, le défenseur de Villarreal, n'offre deux cadeaux aux Phocéens : un but contre son camp (28e) et un pénalty pour une faute sur Ismaïla Sarr dans la surface. Déjà meilleur buteur de la compétition avec sept réalisations, Pierre-Emerick Aubameyang a amélioré son total en le convertissant sans trembler (42e).

L'attaquant marseillais s'est offert un doublé d'un magnifique lob du pied gauche (59e), même si l'on ignore encore si le Gabonais espérait réaliser ce geste ou un centre. Sarr, de son côté, aurait pu aggraver l'écart mais Pepe Reina a repoussé sa tentative (73e), et le Sénégalais avait de toute façon déjà fait trop mal aux Espagnols, provoquant le pénalty puis l'expulsion d'Alberto Moreno (61e). Le latéral était entré en jeu à la pause et n'est donc pas resté bien longtemps sur la pelouse.

OH QUEL BUT D'AUBAMEYANG 😱



Centre ou tir ? Le geste de l'attaquant gabonais était-il volontaire ? En tout cas, ça fait 4-0 pour l'OM !#OMVCF | #UEL pic.twitter.com/Toj59mx8hh — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 7, 2024

Jeudi soir, Villarreal a tout raté et ne pourra pas faire pire dans une semaine au stade de la Ceramica, à l'occasion du match retour. L'OM pourra tenter de faire aussi bien et les dernières sorties des Marseillais laissent à penser qu'ils en sont capables. "Il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour", a lancé Amine Harit après la rencontre au micro de M6. En à peine deux semaines, Jean-Louis Gasset a su trouver les mots pour convaincre ses joueurs qu'ils ont le niveau pour tutoyer les sommets. Avec cet état d'esprit, cette confiance et ce niveau de jeu, l'OM peut espérer aller loin dans la compétition.