Ligue Europa : l’OM, porté par un bon Pau Lopez, ramène le nul de Rome

Ils n’ont toujours pas trouvé la bonne recette. L’Olympique de Marseille a concédé le match nul (0-0) sur la pelouse de la Lazio Rome, jeudi 21 octobre, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de Ligue Europa.

Après avoir dominé la première période, sans parvenir à trouver la faille, les hommes de Jorge Sampaoli ont vu les Italiens revenir au niveau en deuxième période, et peuvent remercier leur portier Pau Lopez, qui les a maintenus à flot avec cinq arrêts déterminants. À mi-course de la phase de poules, ils occupent pour l’instant la 3e place du groupe E, avec trois points.

Pau Lopez au bon souvenir de la Lazio

Ses titularisations répétées dans les buts, en lieu et place de la légende Steve Mandanda, avaient fait du bruit du côté de la Canebière. Mais sans bruit, Pau Lopez s’est petit à petit imposé comme incontournable dans le onze marseillais. Sa prestation sur la pelouse du Stadio Olimpico achèvera peut-être de convaincre les derniers réticents.

Face aux attaques répétées de Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic notamment, l’Espagnol n’a pas rompu. Et la seule fois où il a plié, l’arbitrage vidéo est intervenu pour annuler le but du numéro 10 laziale. Ancien de l’AS Rome, hué sur ses premiers ballons touchés, Pau Lopez s’est peut-être rappelé aux grandes heures des derbys brûlants qu’il a disputés dans l’enceinte de la Ville éternelle, entre 2019 et 2021.

Un stade pas au rendez-vous

Même si jeudi soir, l’ambiance était loin de celle des grands soirs. Après un après-midi à arpenter tous les chemins de Rome, c’est dans le bus qui conduit au stade qu’on a fini par apercevoir quelques supporters de la Lazio. Mais pas de Marseillais, qui étaient d’interdits de déplacements en raison du passif entre les deux clubs.

Résultat, c’est dans un Stadio Olimpico où les forces de l’ordre étaient plus nombreuses que les supporters (environ 5 000), que l’OM a joué son avenir dans cette Ligue Europa. Sans victoire, le compte n'y est toujours pas. Mais les Marseillais savent maintenant qu'ils peuvent compter sur leur dernier rempart.