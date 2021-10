DIRECT. Lazio-Marseille : 0-0 à la pause, suivez le match en Ligue Europa

L'Olympique de Marseille doit se rattraper face à la Lazio Rome, jeudi 21 octobre à 18h45 au Stadio Olimpico, après deux matchs nuls contre le Lokomotiv Moscou (1-1) et Galatasaray (0-0) en Ligue Europa. Les coéquipiers de Dimitri Payet restent sur une victoire satisfaisante en Ligue 1 contre Lorient, le 17 octobre (4-1).

De leur côté, les hommes de Maurizio Sarri sortent d'un succès convaincant contre l'Inter Milan en Serie A (3-1) et sont actuellement deuxièmes du groupe E avec une victoire et une défaite. Les Marseillais, troisièmes au classement et provisoirement éliminés, seront privés de leurs supporters, interdits de déplacement pour cette rencontre. Le club olympien étant dans le viseur de l'UEFA après les incidents survenus contre Galatasaray lors de la deuxième journée.