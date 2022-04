Ligue Europa conférence : "On reste en vie malgré notre très mauvais match", note Mattéo Guendouzi après Feyenoord-OM

L’Olympique de Marseille n’a pas encore dit adieu à la possibilité de disputer la première finale de l’histoire de la Ligue Europa conférence. Battu par le Feyenoord Rotterdam, jeudi 28 avril, au stade De Kuip (2-3), en demi-finale aller de C4, l’OM est encore en vie avant le match retour qui aura lieu dans une semaine au stade Vélodrome. Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, les Marseillais avaient déjà les yeux tournés vers la revanche.

"On est encore en vie et on aura à cœur de gagner le match retour", a assuré Mattéo Guendouzi au micro de Canal+Sport. Buteur pour la première fois en coupe d’Europe ce soir, Bamba Dieng confiait de son côté son envie de "passer au match de dimanche (contre Lyon en Ligue 1) avant de tout faire pour gagner le match retour". Mais évidemment, avant d’aborder ces deux rencontres de suite face l’OL et le Feyenoord, les joueurs de l’OM devront se retourner sur ce "très mauvais match", selon les mots de Guendouzi.

"Il faut qu’on se remette la tête à l’endroit parce qu’on n’a rien fait de ce qu’on a travaillé cette semaine", a expliqué le milieu marseillais, qui a regretté les très nombreuses "erreurs techniques, individuelles et collectives" de son équipe. L’OM aurait pu encaisser davantage de buts dans ce match, mais le club phocéen aurait également pu éviter la défaite à Rotterdam. Mais les attaquants ont trop péché dans la finition pour y arriver.

"Travailler et analyser les grosses erreurs qu'on a pu faire ce soir"

"On a manqué d’efficacité, en commençant par moi. J’ai raté trois occasions que j’aurais dû convertir", a reconnu Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais comme Guendouzi ont nié avoir été "surpris" par l’intensité mise par le Feyenoord. Et selon le milieu de l’OM, "il y avait la place ce soir. C’est nous qui nous sommes rendu la tâche difficile. (…) il va vraiment falloir travailler et analyser les grosses erreurs qu’on a pu faire ce soir."

Avec un seul but de retard à l’issue de ce match aller, Marseille peut évidemment encore croire à une qualification pour la finale. L’OM a désormais sept jours pour se préparer au mieux avant cette manche retour. Et après avoir subi la très belle ambiance du stade De Kuip, les joueurs marseillais savent qu’ils pourront compter sur un stade Vélodrome incandescent au moment d’aborder l’un des matchs les plus importants du club cette saison. "Ça va compter d'être à domicile parce que les supporters vont nous pousser à nous dépasser", a conclu Guendouzi.