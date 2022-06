Ligue des nations : malgré le match nul en Croatie, Didier Deschamps retient "le positif"

C'est un Didier Deschamps beaucoup moins lassé par les questions et plus ouvert à la discussion que dimanche qui s'est présenté en conférence de presse lundi 6 juin à l'issue du match nul contre la Croatie (1-1). Pourtant, le sélectionneur avait de quoi se plaindre : son équipe a une nouvelle fois encaissé un but à la suite d'un problème d'alignement et enchaîne un deuxième match sans victoire après la défaite contre le Danemark.

Dans l'auditorium du stade Poljud de Split, le patron des Bleus a préféré mettre en avant "le positif dans l'ensemble". "Le résultat amène des regrets, même si notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu'on a fait pendant 80 minutes", a soutenu le sélectionneur des Bleus. Pourtant, les Tricolores ont lutté pour se créer des occasions franches dans cette rencontre.

Défensivement, l'équipe de France a une nouvelle fois montré ses limites dans la gestion des espaces dans son dos, malgré le changement de système tactique. "On a eu des problèmes dans la profondeur, mais ça peut être le cas à trois, quatre ou cinq défenseurs, donc ce n'est pas que le système", s'est défendu le sélectionneur, avant de préciser que "ce sont des choses qu'on peut toujours améliorer".

Tchouaméni "plus performant en mars"

Benjamin Pavard est coupable sur l'action qui a mené au but d'Andrej Kramaric. Le défenseur du Bayern Munich est pourtant expérimenté, alors que certains de ses coéquipiers ne comptent pas plus de dix sélections en équipe de France. "Ce n'est pas une excuse mais on était à moins de 200 sélections en cumulé sur le onze de départ, alors que Hugo (Lloris) et Antoine (Griezmann) en comptent plus à eux deux", a rappelé Deschamps.

Après le sélectionneur français, Zlatko Dalic, son homologue croate, a tout de même rappelé que malgré les dix changements effectués entre le match contre le Danemark et celui de lundi, "Deschamps a la chance d'avoir un effectif incroyable avec des remplaçants phénoménaux". Signe que malgré l'inexpérience du niveau international, les Bleus auraient pu tout aussi bien s'imposer sans une fin de match passée à gérer "l'euphorie du stade", comme l'a décrit Deschamps.

Nos Bleus se font rattraper en fin de match et concèdent le nul en Croatie.



Prochain match de Nations League ce vendredi contre l'Autriche.



1-1 | #CROFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/zI6YZsvm4R — Equipe de France (@equipedefrance) June 6, 2022

Le sélectionneur a mis en avant les "arrêts décisifs" de Mike Maignan et la "maîtrise" du Presnel Kimpembe, capitaine des Bleus pour la première fois. Il a en revanche souligné que Tchouaméni avait "été plus performant lors du rassemblement de mars", tout en soulignant sa "solidité" et sa "cohérence". Le verre à moitié plein, toujours.

En difficulté dans cette Ligue des nations, avec un point pris sur six en deux matchs, les Bleus doivent réagir. Toutefois, pour Deschamps, les deux rencontres à venir contre l'Autriche et à nouveau la Croatie "sont des matchs de préparation, en prévision de ce qui nous attend en fin d'année", à savoir la Coupe du monde. Le sélectionneur a tout de même précisé que les Bleus "jouent tous les matchs avec l'objectif de les gagner". Il reste deux rendez-vous en juin pour y parvenir.