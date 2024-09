Ligue des nations : l'équipe de France rate sa rentrée en s'inclinant à domicile contre l'Italie

On les avait laissés déçus de leur Euro peu flamboyant en juillet, on les retrouve déçus d'une rentrée manquée, devant leur public, contre l'Italie. Au Parc des Princes, les Bleus ont eu le ballon, mais pour une possession trop stérile, et se sont finalement inclinés (1-3), vendredi 6 septembre. Tout était pourtant parti très vite avec un but éclair de Bradley Barcola dès la treizième seconde, mais les Italiens ont ensuite été réalistes sur leurs quelques occasions pour s'imposer dans cette première journée de Ligue des nations.

Sauvé par sa barre quelques minutes plus tôt, Mike Maignan n'a rien pu faire sur l'égalisation somptueuse de la Squadra Azzurra (30e), à la suite d'un une-deux entre Federico Dimarco et Sandro Tonali, le deuxième remettant le ballon d'une aile de pigeon pour le premier, pour une reprise de l'extérieur du pied exceptionnelle. Quelque peu abandonné par sa défense, le gardien des Bleus a vu ses filets trembler une nouvelle fois à la 51e minute, sur un but de Davide Frattesi, puis à la 74e, sur une réalisation de Giacomo Raspadori. L'équipe de France s'incline donc pour son premier match de la saison et commence mal sa campagne de Ligue des nations. Les joueurs de Didier Deschamps auront l'occasion de se racheter dès lundi, contre la Belgique, à Lyon.