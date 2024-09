Direct France-Italie : les Bleus débutent avec Olise, Mbappé et Griezmann... Suivez la première rencontre de Ligue des nations

La nouvelle aventure des Bleus débute au Parc des Princes. Opposés à l'Italie pour leur entrée en lice en Ligue des nations, vendredi 6 septembre à 20h45, les Tricolores se lancent sur la route vers la Coupe du monde 2026. Dans un groupe aussi composé de la Belgique et d'Israël, les Français viseront l'une des deux premières places et une qualification pour les quarts de finale, prévus en mars 2025 dans cette nouvelle formule de la compétition. Face à eux, une Italie en reconstruction qui sort d'un Euro encore plus décevant, conclu par une élimination en huitièmes de finale contre la Suisse.

Pour ce nouveau cycle, Didier Deschamps a fait confiance à une majorité de joueurs présents à l'Euro, mais a aussi choisi de lancer dans le grand bain certains des hommes forts des Jeux olympiques comme Manu Koné ou Michael Olise, alors que Loïc Badé a rejoint le groupe plus tardivement, tout comme les revenants Lucas Digne et Mattéo Guendouzi. Après son Euro décevant et ses débuts au Real Madrid, le capitaine, Kylian Mbappé, sera attendu au tournant.

Suivez le match en direct.