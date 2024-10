Belgique-France : Randal Kolo Muani en pleine confiance avec les Bleus, loin du blues parisien

Dans un match peu reluisant de la part de son équipe, il a été capable de s'élever au-dessus de la masse pour éviter aux Bleus une soirée morose. Randal Kolo Muani a inscrit les deux buts de l'équipe de France dans son troisième succès face à la Belgique en 2024 (2-1), lundi 14 octobre. Les trois fois, "RKM" a montré la voie, provoquant le CSC de Jan Vertonghen à l'Euro et en ouvrant le score lors du match aller en Ligue des nations.

Au moment où le flottement règne autour d'une équipe de France en quête de leaders, dans le sillage de la retraite d'Antoine Griezmann et de l'absence du capitaine Kylian Mbappé, l'attaquant qui concède lui-même vivre un "moment difficile" en club apparaît comme l'une des rares valeurs sûres. Il est même le meilleur buteur de l'équipe de France sur l'année 2024 (6 réalisations), loin devant Kylian Mbappé et Bradley Barcola, deuxièmes ex aequo avec deux petits buts. Le constat sonne pour beaucoup comme une blague, tant Kolo Muani est moqué pour ses performances imparfaites avec le Paris Saint-Germain, où il peine à trouver du temps de jeu, un an après avoir débarqué moyennant 90 millions d'euros.

Il faut jouer pour marquer

Interrogé sur les raisons qui expliquent son rendement bien meilleur avec les Bleus, l'intéressé n'a pas souhaité trop s'épancher. Ce n'est de toute façon pas son genre. "Je pense que c'est lié à la confiance du coach, même si mes coéquipiers me soutiennent aussi dans cette période difficile. C'est juste à moi de continuer à travailler pour changer la donne", a-t-il répondu au micro de TF1, lundi, non sans lassitude. Il faut dire que cette question lui revient aux oreilles à chaque interview depuis plusieurs mois.

"Je n’ai aucun conseil à donner (à Luis Enrique), je suis surtout très content pour Kolo." Didier Deschamps après Belgique-France en conférence de presse

Didier Deschamps, de son côté, a toujours défendu son joueur et a encore relevé plusieurs de ses qualités, sous le regard gêné de l'intéressé. "Il est intéressant, a souri le sélectionneur, conscient de mettre son protégé mal à l'aise. Il est rayonnant. Dans ses appels de balle, il a la présence. Son jeu de tête est performant. Il est en confiance, il le sait". Contrairement à Paris, Randal Kolo Muani enchaîne en sélection. Lors de ses huit dernières titularisations avec les Bleus, il s'est montré directement décisif à neuf reprises (7 buts, 2 passes décisives).

Dans son jeu, tout n'est pas parfait, mais l'intensité est là. Le longiligne attaquant polyvalent n'est pas le plus soyeux avec le ballon, mais il cavale et sait mettre la tête au bon moment. Surtout, il ne renonce jamais. On lui rappelle souvent son occasion manquée contre l'Argentine, mais sans lui peut-être que l'équipe de France ne serait jamais sortie de sa torpeur dans cette finale de Coupe du monde très mal embarquée.

"On a une grande confiance en lui", a insisté Mattéo Guendouzi en zone mixte, lundi. "C'est un très bon attaquant, on a besoin de lui", a prolongé Manu Koné. Alors que la hiérarchie des attaquants semble flou, "RKM" est le seul joueur à avoir vraiment marqué des points dans ce rassemblement du mois d'octobre. La route est encore longue avant le Mondial 2026, mais il est en pole position pour s'établir comme le successeur d'Olivier Giroud à la pointe de l'attaque.