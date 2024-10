Ligue des nations : victorieuse dans la douleur face à la Belgique, l'équipe de France fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale

La copie n'a pas été parfaite mais le travail a été fait. L'équipe de France s'est imposée (2-1) face à la Belgique au Stade Roi Baudouin de Bruxelles, lundi 14 octobre, lors de la quatrième journée de Ligue des nations. Cette victoire permet aux hommes de Didier Deschamps de prendre cinq points d'avance au classement et de faire un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Avec neuf points, la France est deuxième de son groupe derrière l'Italie (10 points), les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés pour les quarts de finale.

L'homme de ce match n'est autre que Randal Kolo Muani, auteur de deux buts (33e, 62e). Le joueur du Paris Saint-Germain a marqué son sixième but de l'année avec les Bleus, et le troisième contre la Belgique en 2024, sans compter le but contre son camp qu'il a provoqué pendant l'Euro. Une efficacité qui fait de lui le meilleur buteur de l'équipe de France en 2024.

Si la première période a été trop brouillonne et imprécise du côté tricolore, les Français ont trouvé un meilleur rythme par la suite. "On s'est fait secouer sur les 20-25 premières minutes. On a fait des erreurs techniques, on perdait les ballons et les duels. Ils [les Belges] ont mis beaucoup d'intensité. Après, dès qu'on a pu trouver des solutions vers l'avant, c'était mieux. Ce qui me gênait le plus, c'était qu'on était sur la pointe des pieds. On a fait mieux en deuxième mi-temps, avec un quadrillage plus rationnel du terrain", a analysé le sélectionneur à la fin de la rencontre au micro de TF1.

Une équipe de France toujours en quête de repères

Chahutés en première période, les Bleus sont revenus plus conquérants et plus agressifs dans la seconde. Le bon point à retenir a été notamment la réaction des Tricolores, après l'expulsion du capitaine Aurélien Tchouameni pour un deuxième carton jaune, après une faute sur Youri Tielemans (76e). Les Bleus ont serré les rangs et ont tenu bon malgré leur infériorité numérique.

"On doit la savourer [la victoire] parce qu'on a tellement souffert à la fin, a commenté Ibrahima Konaté au micro de TF1. On doit aussi penser aux choses qui n'ont pas été bonnes, moi le premier. À la mi-temps, on s'est parlé et on a su revenir avec des intentions différentes".

Une nouvelle fois, la Belgique a buté face à la France, toujours invaincue en compétition face à son voisin depuis 1981. La France compte à présent cinq succès depuis la demi-finale du Mondial 2018, et le troisième en trois mois. De quoi accentuer encore la rancœur Belge.