Équipe de France : Kylian Mbappé titulaire à Madrid mais absent en sélection... Les raisons qui peuvent excuser l’attaquant

"Je ne suis pas là pour prendre des risques". Les mots sont de Didier Deschamps et doivent justifier l'absence de Kylian Mbappé dans le groupe France pour les matchs de Ligue des nations contre Israël, jeudi, et contre la Belgique, lundi. Pourtant, Carlo Ancelotti a décidé d'appliquer une autre logique dans la gestion de son attaquant au Real Madrid.

Blessé au biceps fémoral fin septembre, le capitaine des Bleus devait initialement être éloigné des terrains pendant trois semaines, mais a joué 30 minutes contre Lille, mercredi en Ligue des champions, et était titulaire contre Villarreal en Liga, trois jours plus tard, disputant 70 minutes. L’absence de Kylian Mbappé, alors qu’il paraît apte, fait polémique, d'autant qu'il est le capitaine des Bleus depuis un an et demi.

"On ne siffle jamais les joueurs de l'équipe de France, même s'ils jouent pour un club qu'on n'apprécie pas. Mais, de ce que je vois dans les conversations WhatsApp, je ne suis pas sûre qu'il évite les sifflets au prochain match à domicile, redoute Anne Costes, vice-présidente des Irrésistibles français, le principal groupe de supporters de l'équipe de France. Il ne communique pas. S’il s’explique, peut-être qu’on peut entendre sa décision". Franceinfo: sport s'intéresse justement aux raisons qui peuvent justifier l'absence de la star tricolore.

Mbappé respecte le règlement de la Fifa

La Fifa impose aux clubs de mettre un joueur sélectionné à la disposition de la fédération de son équipe nationale, et la selon la Fédération française de football, un joueur ne peut décliner la sélection que s’il est malade ou empêché. Mais dans le cas de Kylian Mbappé, le joueur n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps et n’enfreint donc aucune règle.

En ne le convoquant pas, le sélectionneur lui a évité de choisir entre le Real Madrid et l’équipe de France, ce que Didier Deschamps a dit entre les lignes dans une vidéo de la FFF mise en ligne, lundi : "Naturellement, les intérêts des clubs et des équipes nationales divergent à un moment. Il ne faut pas oublier que l’employeur, c’est le club. Je sais très bien qu’il ne va pas aller contre son club, ni contre sa sélection. Après discussion, il faut faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté."

Mbappé approche des 50 matchs joués en 2024

Depuis plusieurs semaines, des voix s’élèvent contre les calendriers surchargés, jusqu’à évoquer la possibilité d’une grève des joueurs, selon Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Les matchs s'accumulent à mesure que les compétitions font évoluer leur format. Pour remporter la Ligue des champions cette saison, une équipe pourrait avoir à jouer jusqu'à 17 matchs à partir de la phase de ligue (contre 13 avant la réforme). Kylian Mbappé a déjà joué 48 matchs en 2024, en club et en sélection, et pourrait atteindre les 64 matchs s’il venait à disputer tous ceux du Real Madrid et de l’équipe de France (hormis les deux matchs de ce rassemblement), jusqu’à la fin de l’année.

En janvier, dans une interview pour GQ, le capitaine des Bleus évoquait l’exemple de la NBA, où "les joueurs ne jouent pas tous les matchs et les franchises pratiquent le load management [laisser au repos des stars même si elles ne sont pas blessées]. Mais si aujourd’hui je décidais de dire 'je suis fatigué, je ne joue pas samedi', ça ne passerait pas. Le spectateur qui paie sa place et qui va peut-être me voir une seule fois dans la saison, veut assister à une performance digne de ce nom, et c’est normal. Pourtant, c’est un mode de gestion différent auquel le foot s’expose si le nombre de matchs augmente."

Du côté des Irrésistibles Français, critiques à l'égard de l'augmentation du nombre de rencontres, jugée "aberrante", cela ne suffit pas à éteindre une certaine forme de frustration. "On est vexés que ce soit l’équipe de France qui en pâtisse. On peut comprendre que les clubs sont les employeurs, mais pour nous, jouer pour son pays est plus important."

Son niveau actuel ne le rend pas indispensable aux Bleus

Même s’il a déclaré en septembre que "ce que pensent les gens, c’est le cadet de (ses) soucis", Kylian Mbappé avait-il de nouveau envie de se retrouver sous le feu des critiques s’il ne parvenait pas à faire la différence en sélection ? Diminué par sa gêne au biceps de la jambe gauche, aurait-il pu peser comme il le souhaite sur le jeu de l’équipe de France ? Rien n’est moins sûr. Le contenu de ses deux sorties post-blessure avec le Real a largement déçu.

Cet été, les Bleus ont joué avec un Kylian Mbappé largement diminué, et avec le nez cassé, et cela n'a pas fait lever les foules. L'Euro du prodige de Bondy a été largement critiqué, à juste titre. L'intéressé l'a reconnu, évoquant une "compétition difficile, ratée". Ces troisième et quatrème journées de Ligue des nations ne sont pas cruciales pour l'avenir de l'équipe de France. L'absence de Mbappé sera, peut-être, un moindre mal pour permettre à d’autres joueurs de prendre la lumière, de gagner en expérience avec les Bleus, au moment où Didier Deschamps se sert de la Ligue des nations pour "voir des joueurs" et partager le temps de jeu.