Tirage au sort de la Ligue des champions : l'UEFA regrette une "situation malheureuse" et s'excuse "auprès de tous les supporters et tous les clubs"

"C'est une situation malheureuse dont nous nous excusons auprès de tous les supporters et auprès des clubs", a déclaré lundi 13 décembre sur franceinfo Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA, patron des compétitions des clubs, après l'incident technique qui a perturbé le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, obligeant l'instance à effectuer un nouveau tirage. "Notre fournisseur externe est en train d'enquêter pour comprendre l'origine du problème", a-t-il ajouté. "Parfois, la technologie se montre imparfaite et nous en avons la démonstration", termine Giorgio Marchetti.

franceinfo : Que s'est-il passé exactement ?

Giorgio Marchetti : Je dirais que c'est une situation vraiment malheureuse dont nous nous excusons auprès de tous les supporters et auprès des clubs. Normalement, nous sommes aidés par un logiciel pour gérer la complexité du tirage au sort, car il y a de nombreuses conditions, en particulier que les clubs qui ont joué dans le même groupe ne peuvent pas se rencontrer et que les clubs du même pays ne peuvent pas se rencontrer. Il faut gérer cette complexité et donc ce logiciel nous aide et nous a aidé ces deux dernières années. C'est la première fois que nous rencontrons ce problème. Le système nous a fourni des indications qui n'étaient pas correctes. Bien sûr, notre fournisseur externe est en train d'enquêter pour comprendre l'origine du problème. Mais ce qui est sûr, c'est que le tirage a été faussé par ce problème.

Est-ce que pour éviter ce genre d'erreur à l'avenir, le retour à un tirage intégral dès les huitièmes de finale n'est pas la solution ?

Le tirage se fait dans le format de la compétition et nous avons ces règles, avec l'impossibilité de rencontre entre deux clubs du même groupe et du même pays. Ce sont des règles qui sont partagées et sur lesquelles nous avons discuté avec les parties prenantes, en particulier avec les clubs qui en sont d'accord. Ça semble idéal comme ça. Le tirage intégral, en principe, n'est pas possible parce qu'il faut toujours éviter qu'il y ait des rencontres entre des clubs de différents pays et de différents groupes.

Il n'est donc pas question de revenir sur cette réglementation pour simplifier et éviter ce genre d'erreur à l'avenir ?

Il faut éviter ce genre d'erreur. Nous faisons toujours confiance à la technologie. Parfois, la technologie se montre un peu imparfaite. Aujourd'hui, nous en avons la démonstration.