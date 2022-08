PSV Eindhoven-ASM : Monaco éliminé de la Ligue des champions après sa défaite en prolongation face aux Néerlandais

Après 120 minutes de tension, l'AS Monaco a fini par plier. Tenus en échec à l'aller au stade Louis-II (1-1), les hommes de Philippe Clement se sont inclinés, mardi 9 août, après prolongation face au PSV Eindhoven (3-2) lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions. Ils évolueront, par conséquent, en Ligue Europa cette saison.

Nos Monégasques s'inclinent à Eindhoven et joueront l'Europa League dès septembre prochain. #cruel



‣ 3-2 #PSVASM (4-3) pic.twitter.com/AHV1N0h5Ry — AS Monaco (@AS_Monaco) August 9, 2022

Dans un Philips Stadion en fusion, les Monégasques, menés 1-0 à la pause, sont parvenus à concrétiser leur domination dans le second acte. Guillermo Maripan (1-1, 58e) puis le capitaine Wissam Ben Yedder (2-1, 70e) pensaient entretenir les rêves de C1 du club du Rocher. Mais à la toute fin du temps réglementaire, Erick Gutierrez est venu refroidir les Monégasques (2-2, 89e). Poussé en prolongation, Monaco a craqué à dix minutes de la fin, devant la tête de Luuk de Jong (3-2, 109e).

Philippe Clement et ses hommes ont perdu gros. Autoproclamés "favoris" par leur propre coach avant ce match retour, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder sont tombés face à une vaillante équipe du PSV Eindhoven. Mais à la lumière de ces 120 minutes, les regrets peuvent être énormes car ce Monaco avait les armes pour s'imposer. "On peut sortir la tête haute, même si on est très déçus. On avait la qualité pour passer ce tour. La saison reste longue, il va falloir digérer ça", a réagi le défenseur Axel Disasi sur Canal+.

"Même si on a perdu, on a été la meilleure équipe sur les deux matchs. Ils ont été plus efficaces que nous." Axel Disasi, défenseur de Monaco au micro de Canal+ après la rencontre

Dominateur, Monaco, certes, l'a été. Alors que lui a-t-il manqué ? Sans doute un brin de chance. Le poteau de Maripan (54e) et à la barre d'Embolo (92e) vont perturber le sommeil de quelques supporters des Rouge et Blanc. Mais la défense de l'ASM a également fait preuve de naïveté et de passivité dans les duels aériens, notamment sur les deux situations qui ont amené les deux derniers buts néerlandais.

Un an après, Monaco dit encore adieu à la C1

Gelson Martins, Jean Lucas ou Sofiane Diop ont bien poussé jusqu'à la dernière seconde pour tenter de revenir au score mais le couperet est tombé : les joueurs du Rocher vont, à l'instar de Nantes et Rennes, disputer la C3 cette saison. "La Ligue Europa est aussi très intéressante", a tenté d'assurer tant bien que mal Disasi après le coup de sifflet final. Toujours est-il que pour la deuxième année consécutive, Monaco échoue aux portes de la C1.

La saison dernière, les joueurs de Niko Kovac avaient franchi une marche supplémentaire, s'inclinant en barrages face au Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2 après prolongation). Ce mardi, la déception est tout aussi forte puisque cette défaite à Eindhoven prive le groupe de Philippe Clement d'un choc face aux Rangers, finalistes de la dernière Ligue Europa.

Reste désormais à rebondir vite et ne pas lâcher du lest en championnat, comme cela avait été le cas il y a 12 mois. "Il faut que l'on se serve de l'expérience de la saison passée. Il faut vite se reposer, se remettre la tête à l'endroit mais je ne me fais pas de souci, on a un groupe de qualité", a affirmé Axel Disasi.

Cette défaite ne va pas faire les affaires de la France pour l'indice UEFA : toujours 5e, elle est menacée de près par les Pays-Bas. La réforme de la Ligue des champions prévue pour la saison 2024-2025 rend cruciale cette 5e place, puisqu'elle garantira trois qualifications d'office pour la C1 aux trois premiers clubs de Ligue 1, et un passage par les tours préliminaires pour le quatrième.