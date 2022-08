Ligue des champions : "Nous sommes favoris", clame l'entraîneur de Monaco, Philippe Clement, avant le match retour contre le PSV Eindhoven

Monaco n'a pas envie de se cacher avant le match retour contre Eindhoven. L'entraîneur monégasque, Philippe Clement, l'a assuré lundi 8 août en conférence de presse : "La confiance est là." Les Rouge et Blanc se déplacent sur la pelouse du PSV en match retour du 3e tour préliminaire mardi soir, une semaine après le match nul à l'aller à Louis II (1-1).

"On est conscients de nos qualités, a expliqué l'entraîneur belge. Les joueurs ont beaucoup travaillé ces derniers mois pour être prêts. De plus en plus de joueurs le sont. On l'a vu contre Strasbourg." Malgré un turnover dans la composition de départ, et quelques titulaires laissés au repos, l'ASM l'a emporté sur la pelouse des Alsaciens pour leur premier match de championnat de la saison, là où seulement trois clubs (Lille, Marseille, Angers) avaient fait chuter le Racing sur sa pelouse l'an passé.

"Pour moi, mentalement, nous sommes favoris", affirme Philippe Clement. "Je suis certain qu'on est plus forts physiquement. Mais il faut le montrer sur le terrain. Même s'ils ont l'avantage de jouer à domicile, nous voulons montrer qu'on est la meilleure équipe sur deux matchs." L'entraîneur a même préparé son groupe à la possibilité d'une séance de tirs au but en cas d'égalité. "J'ai évoqué l'expérience à Nantes [défaite en demi-finale de Coupe de France] avec des joueurs."

"On a de bonnes chances de gagner"

Le gardien monégasque Alexander Nübel va dans le même sens que son coach. "A l'aller, on a été bons défensivement et dans les transitions, souligne-t-il. On a eu l'opportunité de gagner. On s'attend à une belle ambiance là-bas. On a hâte d'y être. On a de bonnes chances de gagner ce match."

Un an après la difficile élimination en barrages de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk, le groupe a mûri, selon le portier allemand. "On a une année de plus ensemble, un vécu ensemble. On est plus forts collectivement. C'est un avantage important."

Philippe Clement ne veut pas se projeter sur une possible élimination. "Je pense toujours au scénario positif", a-t-il assuré. "Mais si ce n'est pas le cas, ça ne change rien. Il reste beaucoup de matchs en championnat, et une Coupe d'Europe très intéressante à jouer." En cas de résultat défavorable mardi soir, Monaco sera reversé directement en phase de groupes de la Ligue Europa.