PSG-Liverpool : les fans de foot déboussolés face au bug du player de RMC Sport

A quelques minutes du coup d'envoi, plusieurs internautes affirment que le player de la chaîne qui détient les droits de diffusion de la compétition européenne ne fonctionne toujours pas.

Verront-ils le match ? A quelques minutes de la rencontre PSG-Liverpool, match attendu de l'ouverture de la Ligue des champions, les fans de football sont désemparés. Le player de RMC Sport – la chaîne qui a racheté les droits de la compétition – ne semble pas fonctionner, rapportent de nombreux internautes, mardi 18 septembre dans la soirée.

Plusieurs internautes signalent qu'un message d'erreur s'affiche à l'ouverture du player, d'autres indiquent que leur écran reste totalement noir. Sur Twitter, SFR indique qu'en raison d'une forte aflfluence, l'accès au site "peut présenter quelques ralentissements" et qu'il ne faut pas hésiter à "renouveler l'opération".

Message d'erreur "requested_key_system_config_unavailable" à la connexion sur le Iive player sur Mac, navigateur Firefox. Que faire? Merci de faire vite @SFR_SAV

20€ pas d'app sur PS4, pas d'app sur Samsung SmartTV antérieure à 2015... Cher? #RMCSport — Olivier Z. (@O_ZII22) 18 septembre 2018

Le player RMC Sport sur PC c'est une catastrophe j'ai même pas l'image mdr — Kostas FC (@Monpoteflo_) 18 septembre 2018

Les commentaires gravitant autour de RMC Sports risquent d'être aussi passionnants que #LIVPSG Le player vidéo est en totale PLS... Complètement abusé. — Régis Monterrin (@Manga56) 18 septembre 2018

#RMCSport Je viens de payer 20€ pour un player qui fonctionne pas ? C'est une blague ? @SFR_SAV @LeSPORTbySFR @RMCsport — Justin Lacroix (@Just1Barbu) 18 septembre 2018

Le 11 mai dernier, SFR a frappé un grand coup dans le monde très compétitif des droits télévisés du football, en raflant l'intégralité de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, au nez et à la barbe de Canal+ et BeIN Sports. Pour les fans de foot ne possédant pas de box SFR, l'opérateur propose une offre "OTT" (vidéo par Internet) à 19 euros par mois, qui donne accès aux chaînes de RMC Sport via un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile. Cette solution suppose de bénéficier d'une connexion avec un débit suffisant pour suivre le match avec une image de bonne qualité.