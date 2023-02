PSG-Bayern Munich : présence ou pas de Mbappé, tensions dans le vestiaire… Ce qu’il faut retenir de la conférence de Galtier et Neymar avant le 8e de finale

L’entraîneur du Paris Saint-Germain et le joueur brésilien étaient en conférence de presse lundi, à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Après deux défaites consécutives contre l’Olympique de Marseille en Coupe de France (1-2) et contre l’AS Monaco en Ligue 1 (1-3), le Paris Saint-Germain a peu de certitudes au moment d’aborder son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, au Parc des Princes mardi 14 février. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier et Neymar se sont présentés, lundi, pour répondre aux questions des journalistes. Franceinfo:sport vous résume ce qu’il faut retenir de cette conférence de presse.

Kylian Mbappé ne sera pas là pour faire de la figuration

La bonne nouvelle est arrivée dans l’après-midi pour les supporters du PSG : Kylian Mbappé figure bien dans le groupe de 22 joueurs appelés à disputer le match contre le Bayern Munich. Moins de deux semaines après s’être blessé à la cuisse à Montpellier en Ligue 1, l’attaquant des Bleus pourrait déjà faire son retour, alors que le PSG avait annoncé son forfait pour cette rencontre. "Kylian s’est entraîné hier de manière individuelle et de manière collective aujourd’hui, en faisant la totalité de la séance", a expliqué Christophe Galtier.

L’entraîneur parisien a tout de même calmé les ardeurs des fans parisiens : "Son retour post-entraînement est très positif. Mais ce n’est pas sûr qu’il soit sur la feuille de match. On fera le point demain matin." Une chose est certaine : Kylian ne sera pas sur la feuille de match pour faire de la figuration. "Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires ? S’il est sur la feuille de match, il le sera pour jouer. Combien de temps ? Je ne sais pas, mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche", a assuré Galtier.

Neymar reconnaît des tensions au sein du groupe

Après la défaite à Monaco samedi, L’Équipe a révélé qu’un échange très vif a eu lieu dans le vestiaire entre Neymar, le capitaine Marquinhos et le directeur sportif Luis Campos. Ce qu’a confirmé Neymar, interrogé sur le sujet lundi : "Oui, c’est arrivé, mais c’était une petite discussion, un petit échange. Nous n’étions pas d’accord, mais ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive tous les jours. La discussion fait partie du football. Il y a du respect, mais ces choses peuvent arriver."

Neymar en conférence de presse à la veille du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 13 février 2023. (FRANCK FIFE / AFP)

En substance, le numéro 10 brésilien, qui ne s'était plus présenté en conférence de presse depuis plus d'un an avec le PSG, a expliqué que ces échanges "font partie du processus pour améliorer l’effectif. Ça permet de clarifier la mentalité de chacun." Christophe Galtier n’a pas dit autre chose : "Quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. C’est de cette manière que je dirige mes joueurs depuis des années." Mais l'entraîneur a aussi appelé à la retenue : "Il faut du calme, de la sérénité, parce que si vous êtes énervés, vous dépensez de l’énergie pour rien. (...) On a échangé, j’ai bien écouté et j’ose espérer qu’ils m’ont bien écouté." Neymar a tout de même regretté que ces tensions soient dévoilées dans les médias : "Ce n'est pas normal que ce qui se passe dans le vestiaire sorte dans la presse. Il y a des choses qui doivent rester entre nous."

Christophe Galtier veut se reposer sur la qualité de son groupe

Interrogé sur le duel qui va l’opposer à Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur (35 ans) du Bayern Munich, Christophe Galtier a préféré évoquer un match entre "le PSG et le Bayern". Le technicien parisien a surtout fait appel à la qualité de son groupe pour expliquer une potentielle victoire face au club bavarois. "Les acteurs, ce sont les joueurs", a souligné le technicien parisien, comme pour éviter d'évoquer le match tactique face à homologue.

Il faut dire qu'il pourra compter sur un groupe plus élargi et plus expérimenté que lors des derniers matchs, avec les retours de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Fabian Ruiz et Lionel Messi. "L’équipe qui sera alignée demain ne ressemblera en rien au groupe qui s’est déplacé à Monaco", a-t-il rappelé, avant de préciser que ses "joueurs ont l’habitude de ces rendez-vous. Ils savent élever leur niveau de jeu, leur exigence et leur implication".