PSG-Bayern : "Le terme 'lésion' peut aussi désigner une contracture ou un claquage", justifie un médecin pour expliquer le retour précoce de Kylian Mbappé

L'attaquant du PSG, blessé le 1er février à la cuisse gauche à la suite d'un contact face à Montpellier, devait être absent des terrains pendant trois semaines, mais a déjà retrouvé le chemin de l'entraînement.

Son absence face au Bayern Munich, mardi 14 février, avait pratiquement été actée au sein même du PSG début février. Au lendemain de sa sortie prématurée à Montpellier le 1er février, Kylian Mbappé avait "une durée d'indisponibilité (...) estimée à trois semaines", selon le communiqué du club parisien. Mais sa récupération a été plus rapide.

Selon nos informations qui confirment celles de l'Equipe, du Parisien et de RMC, l'international français s'est entraîné de nouveau avec son club, dimanche 12 février, et a même pu trottiner. Le Parisien sera dans le groupe qui accueillera le club munichois pour le huitièmes de finale aller de Ligue des champions, mardi 14 février.

Un retour express qui interroge cependant d'un point de vue médical. Médecin du sport et présent au sein du staff technique du club de basket de la JSF Nanterre, évoluant en Pro A, Roger Rua a répondu aux questions de franceinfo: sport.

Franceinfo: sport : Kylian Mbappé a déjà commencé à recourir, est-ce bon signe pour un retour rapide ?

Roger Rua : C'est normal qu'il ait recouru, cela fait partie des soins. Il n'y a pas à attendre que la cicatrisation soit complète. S'il ne pouvait pas courir après dix jours, cela serait très inquiétant. Il va y avoir un travail actif sur la partie blessée du joueur. Les joueurs que j'ai à Nanterre, par exemple, n'ont jamais de repos total plus de quelques jours.

Peut-il jouer ce mardi face au Bayern Munich sans conséquence et ce malgré sa blessure récente ?

Le PSG est resté assez flou sur la qualité de la blessure. Pour des raisons de déontologie, le secret médical, mais aussi, peut-être, pour des questions de bluff. Avec le terme "lésion", on peut englober plusieurs choses. Si on parle de lésion musculaire, c'est qu'on l'a constatée sur l'imagerie. Le minimum de temps d'absence pour ce type de blessure est de trois semaines. En fonction du grade, il y en a quatre, cela peut aller jusqu'à six à neuf semaines. Mais cela peut aussi désigner une contracture ou un claquage, qui sont des blessures mineures par rapport à une lésion.

Quel est le protocole de soins pour ce type de blessures ?

La différence entre un joueur professionnel et le particulier lambda, c'est qu'il a des soins pluriquotidiens. On parle de massage, d'électrothérapie, de cryothérapie qui vont permettre de réveiller le muscle plus vite.

Après la blessure, il y une la période de cicatrisation et de réathlétisation. Pour Kylian Mbappé, son système de jeu étant très explosif, c'est particulièrement dangereux de reprendre si la cicatrisation n'est pas complète. Roger Rua, médecin du sport à franceinfo: sport

Titulaire ou remplaçant, quelle est la meilleure stratégie afin de réduire le risque d'une rechute ?

S'il a vraiment ce type de lésion, le faire jouer dix minutes en fin de match, c'est prendre le plus de risques possibles. Il faut qu'il soit très chaud, qu'il ait une mise en pied douce. Le faire jouer titulaire, mardi, c'est un risque mais moins important que le faire rentrer en cours de jeu. Si c'est le cas, il n'y avait pas de lésion réelle et c'était juste une contracture ou une élongation. Si Mbappé joue mardi, c'est qu'il n'y a pas grand chose.