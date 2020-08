Paris : une bijouterie Christofle et une boutique Nina Ricci pillées dans la nuit de dimanche à lundi, pour un préjudice de plus de 200 000 euros

Cette nuit-là, la capitale avait fait face à des supporters déchaînés après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions. 158 personnes avaient été interpellées pour dégradations et pillages.

Une bijouterie Christofle et une boutique de luxe Nina Ricci du secteur des Champs-Elysées à Paris ont été pillées dans la nuit de dimanche à lundi, après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, a appris franceinfo de source proche de l'enquête mardi 25 août.

Le préjudice s'élève à plus de 50 000 euros dans la bijouterie de la rue François 1er, où quasiment tous les bijoux exposés ont été dérobés lors du vol par effraction. Les vitrines de la bijouterie ont été brisées. Dans la boutique Nina Ricci de l'avenue Montaigne, le fond de caisse, un ordinateur, des vêtements et des parfums ont été dérobés pour un préjudice estimé à 150 000 euros. Les vitrines ont été brisées. Les murs et le sol ont subi des dégradations.

Cette nuit-là, 158 personnes ont été interpellées puis 151 ont été placées en garde à vue, dont 49 mineurs, notamment pour violences, dégradations et pillages.