Menaces d'attentats sur le match PSG-Barça : "Au moins mille" policiers seront mobilisés, annonce le porte-parole Unité SGP Police Île-de-France

"Au moins mille" policiers seront déployés pour assurer la sécurité de la rencontre PSG-Barça mercredi 10 avril au Parc des Princes, affirme sur franceinfo Reda Belhaj, porte-parole Unité SGP Police Île-de-France. Mardi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que la sécurité serait "considérablement" renforcée lors de ce quart de finale de Ligue des champions, en raison de menaces "caractérisées" d'attentats, diffusées par l'État islamique.

"Cela veut dire quasiment doubler le nombre d'effectifs de CRS sur place et autour du Parc des Princes", détaille Reda Belhaj, "cela signifie aussi exceptionnellement le renfort de la BRI [Brigade de recherche et d'intervention], de la direction de l'ordre public et de la circulation" ainsi qu'une sécurité plus importante dans les transports en commun, et aux sorties de métro. "Une note du préfet de police et des réquisitions de procureur vont nous permettre d'effectuer des fouilles de sacs", poursuit-il.

L'objectif est double, à la fois "préventif" et "dissuasif", "c'est voir et être vu", avec "une présence policière accrue, un maximum en tenue". Des échanges d'informations sont également prévus avec les policiers espagnols et anglais, "on est obligés d'échanger, et on sait que d'ailleurs, pendant les JO, vous aurez beaucoup de services de police étrangers qui feront le déplacement pour travailler avec les services de police et forces de l'ordre français".