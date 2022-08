Ligue des champions : quels sont les meilleurs et les pires tirages possibles pour le PSG et l'OM ?

Le tirage au sort de la Ligue des champions 2022-2023 a lieu jeudi à Istanbul. Les Parisiens sont dans le chapeau 1, tandis que les Marseillais figurent dans le quatrième et dernier chapeau.

Deux salles, deux ambiances. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille vont connaître leurs adversaires pour l'édition 2022 de la Ligue des champions, à l'issue du tirage au sort qui se tient à Istanbul, jeudi 25 août, à 18h. Mais leurs coefficients UEFA respectifs ne leur offrent pas les mêmes chances. Le PSG est placé dans le chapeau 1, et l'OM dans le chapeau 4 à la suite de la victoire en barrage du Benfica Lisbonne contre le Dynamo Kiev, mardi. A quelques heures du résultat, franceinfo: sport fait le point.

Barcelone, Liverpool, Chelsea, Inter : méfiance pour le PSG

Cette année, le club de la capitale se trouve aux côtés de Manchester City, de l'AC Milan, du Bayern Munich, du FC Porto, de l'Ajax Amsterdam et de l'Eintracht Francfort dans le chapeau 1. Pour s'assurer une voie royale vers les 8es de finale de la C1, le PSG devra principalement se soucier du nom qui sortira des chapeaux 2 et 3.

En effet, le champion de France en titre pourrait non seulement se retrouver dans le même groupe que l'Inter Milan (épouvantail du chapeau 3), mais il pourrait aussi faire face à l'un des mastodontes du chapeau 2 : Liverpool, Chelsea, ou encore le FC Barcelone. Si les possibles affrontements avec les champions d'Europe 2019 et 2021 mettent l'eau à la bouche, d'éventuelles retrouvailles avec le Barça auraient aussi une saveur particulière pour les deux glorieux anciens de la maison blaugrana, Messi et Neymar. D'autant que le FCB s'est considérablement renforcé cet été.

Le pire tirage pour le PSG : Liverpool, Inter Milan, Glasgow Rangers.

Le meilleur tirage pour le PSG : RB Leipzig, Sporting, Maccabi Haïfa.

L'OM doit s'attendre au pire

Pour Marseille, demi-finaliste de la Ligue Europa conférence, le parcours sera plus périlleux. L'entraîneur, Igor Tudor, n'a jamais disputé un match de C1 sur le banc, la quasi-intégralité de l'effectif a été remaniée, et parmi les quelques joueurs présents il y a deux ans lors de la dernière campagne de Ligue des champions, seul Valentin Rongier prétend aujourd'hui à une place de titulaire.

L'OM peut espérer tomber sur l'une des rares équipes un peu plus modestes du plateau, comme Francfort dans le chapeau 1 et le RB Salzburg ou le Sporting Club Portugal dans le chapeau 3. Il faudra faire mieux que lors des deux dernières participations en C1, au cours desquelles le club phocéen avait terminé dernier de sa poule, en 2013-2014 (0 point) et en 2020-2021 (3 points).

Le pire tirage pour l'OM : Real Madrid, Liverpool, Inter Milan.

Le meilleur tirage pour l'OM : Eintracht Francfort, Séville FC, Sporting.