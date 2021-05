Ligue des champions : Manchester City, Chelsea... la parole est à la défense

Deux ans après le sacre de Liverpool contre Tottenham (2-0), deux clubs anglais s'affronteront encore en finale de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul. Mais bien au-delà d'une nouvelle preuve de la supériorité de la Premier League, les parcours quasiment parfaits de Manchester City et de Chelsea marquent surtout l'avènement de deux équipes dont la force repose en premier lieu sur leur solidité défensive. Pourtant l'édition précédente avait récompensé la logique du Bayern Munich de Hansi Flick, décidé à encaisser les coups de l'adversaire mais à frapper plus fort que lui.

4 - Both Chelsea and Manchester City have conceded just four goals in reaching the UEFA Champions League final, the first time the final will be contested by two teams who both conceded four or fewer on their way to the final since 2005-06 (Arsenal, 2 & Barcelona, 4). Miserly.