Ligue des champions : Lyon résiste au Barça (0-0) en 8es de finale aller et préserve ses chances avant le match retour

Pas de but mais un match animé. L'Olympique lyonnais et le FC Barcelone se sont neutralisés (0-0) en 8es de finale aller de la Ligue des champions, mardi 19 février au soir au Parc OL. Lionel Messi - y compris lors d'un coup franc dans les première minutes - et Ousmane Dembélé n'ont pas réussi à cadrer côté Barça, tandis que Houssem Aouar et Martin Terrier, titulaire surprise côté OL, se sont montrés dangereux.

Pour son retour dans le top 16 européen après sept ans d'absence, Lyon rêve d'accrocher un nouveau cador à son prestigieux tableau de chasse. Sera-ce le quintuple champion d'Europe ? Pour le savoir, il faudra attendre le match retour qui aura lieu le 13 mars en Catalogne.